Из-за долгов 150 жителей Мангистау хотят лишить автомобилей

150 жителей Мангистауской области могут лишиться своих автомобилей из-за долгов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tumba.kz
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По словам заместителя прокурора региона Аскара Досекенова, с начала года благодаря проверкам по установлению имущества и задержанию автотранспорта должников взыскано в доход государства более 5 млн тенге.
В настоящее время в автоматизированную систему для задержания внесены 150 автомобилей должников.
"В части полноты и своевременности взыскания алиментов проведено 38 проверок, исполнено 2 предписания, удовлетворено 14 протестов и 25 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 6 лиц, к административной – 54, установлены места работы 82 должников, с которых взыскана задолженность в размере 2,3 млн тенге, защищены права 32 детей, трудоустроены 15 и поставлены на учет в органах соцзащиты 100 должников, возбуждено 8 уголовных дел по статье 139 УК РК, из которых 4 прекращены в связи с уплатой задолженности", – сообщили в прокуратуре.
Кроме того, погашена сумма долга в размере 101 млн тенге (из них 49 млн – по мерам прокурорского реагирования по защите прав 299 работников).