Из-за допинга боксер Astana Arlans временно дисквалифицирован
Из-за употребления запрещенных средств боксер Astana Arlans Алмат Серимов дисквалифицирован на два года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Казахстанской федерации бокса.
"В соответствии с решением дисциплинарной комиссии национального антидопингового центра Казахстана и в связи с нарушением антидопинговых норм Всемирной серии бокса боксер Алмат Серимов дисквалифицирован на два года без права на участие в национальных, региональных, континентальных и международных соревнованиях", – указывается в информационном пресс-релизе.
По данным КФБ, трудовой договор между Алматом Серимовым и клубом профессионального бокса Astana Arlans расторгнут 27 декабря 2014 года.
При этом отмечается, что Алмат Серимов является неоднократным чемпионом Казахстана, победителем и призером ряда международных турниров.
Ранее Серимов был заявлен на новый V сезон Всемирной серии бокса в весовой категории 91 кг.
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