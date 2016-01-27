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В регионах России закрыли несколько школ на карантин по причине гриппа и ОРВИ, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на 1tv.ru.
"Из-за гриппа и ОРВИ полностью отменили занятия в Сургуте, Оренбурге, Липецке, с 1-го по 8-й классы не будут учиться в Челябинске. По последним данным, эпидпорог в среднем по стране превышен на 48% – где-то больше, где-то меньше. В Москве высокие показатели только среди детей", – говорится в распространенном сообщении.
Отметим, что традиционный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ этой зимой сопровождается распространением вируса H1N1, который вызывает резкие осложнения. В этой ситуации, говорят специалисты, главное – не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачам.