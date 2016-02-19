Из-за ложного сообщения о бомбе была приостановлена работа Жилстройсбербанка

Происшествия
Полиция Астаны задержала 41-летнего мужчину, сообщившего о заложенном взрывном устройстве в двух зданиях, где находятся бизнес-центр и филиалы АО "Жилстройсбербанк", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.
Неизвестный 16 февраля в 15.32 позвонил в Центр оперативного управления ДВД и сообщил, что в зданиях, расположенных по улицам Сыганак и Кенесары, установлены взрывные устройства.
"На место происшествия сразу же были направлены силы и средства департамента внутренних дел, а также других спецподразделений и служб, задействованных в подобных ситуациях. В результате проведенной проверки взрывные устройства на объектах не обнаружены. Сообщение о заложенном взрывном устройстве оказалось ложным. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан и водворен в ИВС 41-летний житель Южно-Казахстанской области. По данному факту проводится расследование", – уточнили в полиции.
Из-за ложного сообщения были сорваны графики работ филиалов банка, бизнес-центра. За это нарушение, а также выезд экстренных служб задержанному будет предъявлен судебный иск по взысканию суммы ущерба.
Кроме того, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
Неизвестный 16 февраля в 15.32 позвонил в Центр оперативного управления ДВД и сообщил, что в зданиях, расположенных по улицам Сыганак и Кенесары, установлены взрывные устройства.
"На место происшествия сразу же были направлены силы и средства департамента внутренних дел, а также других спецподразделений и служб, задействованных в подобных ситуациях. В результате проведенной проверки взрывные устройства на объектах не обнаружены. Сообщение о заложенном взрывном устройстве оказалось ложным. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан и водворен в ИВС 41-летний житель Южно-Казахстанской области. По данному факту проводится расследование", – уточнили в полиции.
Из-за ложного сообщения были сорваны графики работ филиалов банка, бизнес-центра. За это нарушение, а также выезд экстренных служб задержанному будет предъявлен судебный иск по взысканию суммы ущерба.
Кроме того, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.