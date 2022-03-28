Общество
Из-за майнеров не хватает электричества жителям Карагандинской области
Ульянкина Елена
собкор по Карагандинской области

Из-за майнеров, легальных и «серых», промышляющих добычей криптовалют, потребителям Карагандинской области не хватает электроэнергии, вырабатываемой собственными ТЭЦ и ГРЭС.

Относительно низкие (по сравнению с тем же Китаем) тарифы на электроэнергию и большое число промышленных предприятий – вот два главных «магнита», притягивающих майнеров к Карагандинскому региону. А еще здесь располагается специальная экономическая зона «Сарыарка», участникам которой полагаются налоговые льготы и энергоресурсы по сниженным ценам.

СЭЗ, что важно, находится вблизи главного энергоисточника индустриального регио­на – Карагандинской ТЭЦ-3. Ее установленная мощность – 670 МВт. По этому показателю электростанция является пятой в Казахстане. Благодаря всем этим факторам область и стала привлекательной для майнинга криптовалют как легального, так и «серого».

Одну такую контору в феврале нынешнего года выявили сотрудники территориального департамента экономичес­ких расследований. Фирма работала «под прикрытием» местного завода. В цехах было обнаружено четыре 40-тонных контейнера, внутри которых размещалось 1 173 единицы оборудования для добычи криптовалют.

«Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллиона долларов, или 2,5 миллиарда тенге», – сообщили в департаменте экономических расследований по Карагандинской области.

Мощность нелегальной майнинговой фермы составляла около 40 МВт.

Сейчас отпускной тариф карагандинской электростанции составляет чуть более 10 тенге за кВт.ч без НДС. При такой стоимости заводские цеха можно назвать раем для майнеров. Ведь жители Караганды платят за свет в среднем по 13,7 тенге за кВт.ч, а бизнес и того больше – по 25 тенге за кВт.ч без НДС.

– Как показывает практика, «серые» майнеры обычно действуют под прикрытием какого-либо работающего предприятия, у которого есть подключение и заявленная мощность, – говорит начальник регионального диспетчерского центра филиала АО «KEGOC» Алексей Слободин. – Как мы их выявляем? Если в каком-то районе в сетях вдруг резко увеличилось потребление электроэнергии, то это сигнал к действию. Делаем анализ и начинаем поиск нелегалов. Других способов, к сожалению, нет. Если бы они существовали, нам бы было намного проще: мы бы просто их отключали.

Алексей Слободин считает, что майнинговые конторы перекочевали в Казахстан из Китая после того, как там их законодательно запретили. Об этом свидетельствуют данные Агентства РК по финансовому надзору. Его сотрудники с начала года выявили около десятка нелегальных майнинговых ферм – в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Петропавловск, Караганда, а также в Павлодарской и Акмолинской областях. Эта ситуация вызывает опасение за энергосистему республики. Ведь у нас и так дефицит электроэнергии, а майнеры его усугубляют.

– По Казахстану сейчас наб­людается дефицит электро­энергии, – констатирует представитель компании KEGOC. – Это по большей час­ти связано с бесконтрольным вводом в работу майнинговых компаний. Они ничего не производят, не создают новых рабочих мест, но в то же время «съедают» огромное количество электроэнергии. Что касается Карагандинской области, то по сравнению с прошлым годом ее потреб­ление возросло примерно в полтора раза. В регионе генерируется около 1 900 МВт, а дефицит достигает 800 МВт. При этом более 200 МВт берут те майнинговые компании, которые работают открыто. А есть еще «серые», о которых мы пока не знаем. Они создают дополнительные сложности с электроснабжением области.

Сейчас дефицит электроэнергии в Карагандинском регионе покрывается за счет перетока из северных облас­тей. В частности, ее покупают у Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Усть-Каменогорской ТЭЦ и Аксуской ГРЭС. При этом выделенный Центральному Казахстану лимит небезграничен. Ведь электроэнергией с севера пользуются и южные регионы республики. А своих мощностей у них раз-два и обчелся.

– Если потребление элект­роэнергии майнинговыми компаниями в Карагандинской области возрастет, к примеру, до 500 МВт, то тогда пропускная способность электрической сети уже не позволит делать большой переток, – отмечает Алексей Слободин. – Придется вводить ограничения. Это приведет к временным отключениям электроэнергии.

Энергетик добавляет, что Карагандинский регион уже близок к достижению максимального перетока. Если на сети «сядет» еще пара-тройка майнинговых компаний, те могут не выдержать нагрузки. Тогда потребителям придется запасаться свечками и вспоминать лихие 90-е, когда «веерные» отключения были для Караганды привычным делом.

Выхода из проблемной ситуации как минимум два: или модернизировать энергосис­тему, или ограничивать деятельность майнеров.

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