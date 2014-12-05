Из-за метели ограничено движение на областных дорогах Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий и предотвращением непредвиденных ситуаций 5 декабря введено ограничение движения автотранспорта на автодорогах четырех областей Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГКП "Казавтодор
".
В Костанайской области в связи с метелью и плохой видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Жезказган – Петропавловск", 252–377 км, участок границ Акмолинской области – Аркалык – граница Карагандинской области.
Вследствие ограничения движения в Костанайской области в Акмолинской в 11.00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган – Петропавловск, 377–441 км, участок границ Костанайской обл. – город Державинск. Данный участок находится в ведении ДЭУ-4 ДЭП-2 Державинска Акмолинской области.
Также в Акмолинской области ограничено движение на автодорогах: Астана – Петропавловск,18–231 км, участок Астана – Щучинск, Екатеринбург – Алматы, 1275–1353 км, участок Астана – граница Карагандинской области, Астана – Ерейментау – Шидерты 16–205 км, участок Астана – граница Павлодарской области.
Вместе с тем в Карагандинской области ограничено движение на автодороге Екатеринбург – Алматы", 1353–1457 км, участок границы Акмолинской области – Караганда. А в Павлодарской области введено ограничение движения на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты", 205–259 км.
"На всех участках работники областных филиалов предприятия совместно с сотрудниками ЧС и административной полиции патрулируют дороги. Для ликвидации последствий непогоды будет задействована спецтехника", – отмечается в распространенном сообщении.
Во избежание нештатных ситуаций на автодорогах республиканского значения в зимнее время оборудованы 125 обогревательных пунктов. Более того, для противодействия снежной стихии во всех региональных филиалах РГКП "Казахавтодор" подготовлены снегозадерживающие щиты, временные дорожные знаки, а также противогололедные материалы – соль, песок.
Помимо этого, снято ограничение по движению на некоторых ранее закрытых участках. В частности, на автодорогах: Ушарал – Достык, 83-184 км, участок станция Коктума – станция Достык в Алматинской области, Алматы – Усть-Каменогорск, 78–259 км, участок пост Капчагай –Талдыкорган, где ограничение вводилось 4 декабря, Алматы – Усть-Каменогорск, 424–558 км, участок станция Алмалы – пост Ушарал в Алматинской области.