Из-за метели закрыты дороги из Астаны на Павлодар, Караганду и Костанай
Из-за метели закрыты дороги из Астаны на Павлодар, Караганду и Костанай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
"В связи с ухудшением погодных условий (метель) закрыто движение на участках а/д: Астана – Павлодар, Астана – Караганда и Астана – Костанай для всех видов автотранспорта", – говорится в штормовом сообщении.
Также закрыто движение на трассах в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях.