Из-за метели закрыты дороги в трех областях РК

В трех областях Казахстана из-за метели закрыто движение на дорогах, передает Kazpravda.kz
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По информации РГП "Казахавтодор", в Акмолинской области с ночи закрыто движение на участках автодорог:
Жаксы – Есиль – Бузулук – участок с 0 по 82 км п. Жаксы – п. Бузулук,
Костанай – Аулеколь – Сурган – участок с 232 по 260 км граница Костанайской области – п. Сурган,
Жезказган – Петропавлоск – участок с 377 по 552 км граница Костанайской области – п. Сурган.
В Костанайской области из-за плохой видимости закрыто движение на участке а/д республиканского значения Костанай – Аулиеколь – Сурган (108–232 км от п. Аулиеколь – гр. Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.
Сегодня утром закрыто движение на участке а/д Екатеринбург – Алматы (686–729 км, п. Сарыколь – граница СКО) для всех видов автотранспорта.
С 21 февраля закрыто движение на а/д областного значения Койбагор – Карасу – Севастопольское (62–124 км п. Карасу – п. Севостополь).
Как сообщили в КГП "ОблШығысЖол", в Восточно-Казахстанской области с 20 февраля в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д областного значения Воскресеновка – Дмитриевка (0–64 км) для всех видов автотранспорта.
С вечера вчерашнего дня закрыто движение на участке а/д областного значения Бородулиха – Жезкент с 22 по 49 км между Сосновкой и Жезкентом.
Между тем в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей в период 26–27 февраля ожидается сход снежных лавин в связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова. Спасатели не рекомендуют выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.