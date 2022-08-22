Общество
Из-за недобросовестных застройщиков в Атырауской области пострадали сотни дольщиков, многие жилищные комплексы оказались недостроенными, а некоторые теперь придется снести
Серик Кабдулов

Отчаявшиеся дольщики

Из-за недобросовестных застройщиков в Атырауской области пострадали сотни дольщиков, многие жилищные комплексы оказались недостроенными, а некоторые теперь придется снести.

На днях по иску областного управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) было вынесено судебное решение о сносе незаконно возведенного жилищного комплекса (ЖК). А началась эта история с заявления жителя Атырау в управление ГАСК о проверке законности строительства данного объекта в пригороде областного центра.

Как установили проверяющие, у компании-застройщика, возводящей ЖК «Коктем», не имелось разрешительных документов, включая согласованный эскизный проект, прошедший экспертизу рабочий проект, уведомление о начале строительных работ. Да и само целевое назначение участка вовсе не предусматривало строительство жилого комплекса.

Как сообщил начальник управления ГАСК Ерлан Кабдинов, застройщик подвергнут штрафам по четырем статьям КоАП РК на сумму более 1 млн тенге. Также ему выдано предписание о приостановлении строительства до устранения нарушений и получения разрешительных документов.

Более того, решение об остановке строительства вынес суд. Однако застройщик данное решение проигнорировал и продолжил строить. Контролерам пришлось вновь наложить штраф и подать судебный иск о сносе незаконного объекта.

– В настоящее время решение экономического суда о сносе ЖК «Коктем» вступило в законную силу, – заявил Ерлан Кабдинов.

Между тем все квартиры в самовольно возводящемся ЖК уже распроданы. Теперь застройщик обязан за свой счет снести комплекс и вернуть деньги горожанам.

И таких проблемных жилых объектов в долевом строительстве немало. Проблему дольщикам создали еще два жилищно-строи­тельных кооператива – «Жибек жолы» и «Акмаржан».

По требованию жителей региона местные власти провели встречу с их руководителями, на ней присутствовали представители департамента полиции, рассказавшие о ходе следствия.

Оно началось в конце прошлого года. В отношении председателя и начальника отдела продаж ЖСК возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК («Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц»). Потерпевшими признано 76 пайщиков.

Как выяснилось, строительство жилого комплекса началось в 2020 году без необходимых разрешительных документов. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 20%, из двух жилых блоков построен только каркас одного из них, с осени строительные работы не ведутся.

– Ситуация находится на контроле акима Атырауской области. Под его председательством неоднократно проводились совещания как по данному вопросу, так и в целом по строительству жилых комплексов на территории Атырау, – сообщил глава управления ГАСК.

Учредители ЖСК «Жибек жолы» являются учредителями и ЖСК «Акмаржан», с которым тоже есть проблемы. Как сообщили в акимате области, они привлечены к ответственности за незаконный сбор долевых средств по обоим объектам.

По ЖСК «Акмаржан» ситуация такая: строительные работы там выполнены на 90%, осталось благоустроить территорию, подключить жилой комплекс к уже подведенным инженерным сетям и провести отделочные работы в подъездах.

Но в любом случае местные власти будут искать новых инвесторов и для «Жибек жолы», и для «Акмаржан». При этом, по словам Ерлана Кабдинова, поиск будет начат только после вынесения судебного решения, так как в ходе следствия суммы ущерба постоянно меняются.

Кроме того, отдельные пайщики еще не подали заявление в правоохранительные органы, в этой связи также возникают трудности по окончательному установлению ущерба. А инвес­торам необходимы точные и окончательные данные.

Кстати, главу жилищно-строительного кооператива и начальника отдела продаж задержали на одном из совещаний с участием дольщиков прямо в городском акимате. Произошло это в начале апреля текущего года.

Именно тогда была озвучена проблемная ситуация с пострадавшими от мошенничества дольщиками. Многие из них заплатили за жилье от 10 млн до 25 млн тенге, но в оговоренные сроки своих квартир так и не получили. Более того, оказалось, что некоторые квартиры были проданы двум хозяевам сразу.

А чему тут удивляться? Как рассказали на собрании дольщики, сотрудники ЖСК до сих пор сидят в офисе и привлекают новых клиентов, рассказывая об акциях и скидках. И это в то время, когда люди, которым давно уже обещали выдать ключи от нового жилья, скитаются с детьми по съемным квартирам или ютятся у родственников.

По данным акимата области, на сегодня в Атырау строятся 36 жилищных комплексов. Шесть из них возводятся силами жилищно-строительных кооперативов, и только один многоэтажный жилой комплекс близок к завершению, по пяти остальным имеется ряд проблем. Кроме отсутствия разрешительных документов на строительство у некоторых застройщиков отсутствует и право на земельный участок...

В связи с этим власти обратились к гражданам с напоминанием о том, что перед приобретением квартиры в строящемся жилом комплексе они должны потребовать у компании-застройщика полный комплект документов, вплоть до разрешения на привлечение денег дольщиков.

Особенно хотелось бы обратить внимание тех граждан, кто решил вложить деньги в строительство жилого комплекса посредством ЖСК, и сообщить им, что Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве» не защищает пайщиков таких ко­оперативов. Да, жилищно-строительные кооперативы зачастую предлагают за квадратный метр цену намного ниже рыночной, что и привлекает покупателей. Но если рассудить здраво, по такой цене вряд ли возможно пост­роить жилой комплекс качественно и в срок.

– Дешевле – не значит лучше, – отметил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Ерлан Кабдинов.

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