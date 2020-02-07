Общество
Из-за непогоды закрыто движение на некоторых участках республиканских трасс
Из-за непогоды закрыто движение на некоторых участках республиканских трасс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".   

Так, закрыты следующие участки:

1. "Екатеринбург-Алматы" км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2. "Жезказган-Петропавловск" км. 377-569, уч. гр.Костанайской обл.-п.Знаменка.

3. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр. Костанайской обл.-п.Сурган.

4. "Щучинск-Зеренда" км. 0-80, уч. г.Щучинск-с.Зеренда.

5. "Кокшетау-Атбасар" км 107-184, уч. п.Балкашино-г.Атбасар.

6. "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км. 0-92, уч. г.Кандыагаш-п.Эмба.

7. "Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 447-941, уч. с.Малкелды-пов.на Бугаз.

8. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 108-232, уч. п.Аулиеколь -гр.Акмолинской обл.

9. "Жезказган-Петропавловск" км. 340-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

10. "Екатеринбург-Алматы" км. 835-856, уч. п.Чистополье-гр.Акмолинской обл.

11. "Тимирязево-Сарыколь-гр.Костанайской области" км. 0-31, уч. с.Тимирязево-гр.Костанайской области.

По всей республике работает 740 единиц техники. В случае экстренной ситуации можно обращаться по короткому номеру 1403.

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