Из-за непогоды закрыты автотрассы в двух областях – Казахавтодор

На дорогах Алматинской и Северо-Казахстанской областей движение автотранспорта ограничено в связи с ухудшением погодных условий, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".
Из-за сильной метели и как результат плохой видимости в Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал – Достык: 83-184 км, участок от села Коктума до села Достык.
Сильные морозы до -40°С в Северо-Казахстанской области также привели к введению ограничения движения для дизельного, общественного и грузового автотранспорта по всем направлениям.
Напомним, по данным метеорологов в предстоящие трое суток ожидаются сильные морозы
на всей территории Казахстана.