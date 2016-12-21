Общество

Из-за непогоды закрыты автотрассы в двух областях – Казахавтодор

Ботагоз Балтабаева
На дорогах Алматинской и Северо-Казахстанской областей движение автотранспорта ограничено в связи с ухудшением погодных условий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".

Из-за сильной метели и как результат плохой видимости в Алматинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал – Достык: 83-184 км, участок от села Коктума до села Достык.

Сильные морозы до -40°С в Северо-Казахстанской области также привели к введению ограничения движения для дизельного, общественного и грузового автотранспорта по всем направлениям.

Напомним, по данным метеорологов в предстоящие трое суток ожидаются сильные морозы на всей территории Казахстана.

Популярное

Все
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Тамара Амельченко – самый взрослый инструктор по йоге в Казах­стане
Перспективы и основы тюркской интеграции
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Она выкладывает на своей страничке в соцсетях столь веселые мини-сюжеты на казахском языке, где сама же и играет главные роли
Как изменилась Астана за 10 лет в фотографиях
Алиментный фонд: помощь или иждивенчество?
Жемчуг добудут аграрии
Ох уж эти госзакупки
Более 70 человек с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Жезказгане.
Истина где-то рядом
Добродетель не запачкать клеветой
Мы – в городе, а город – в нас
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мечты сбываются!
Звездная неделя в Астане
Импульс для нового центра
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Женщину-юриста убили в Алматы
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Несовершеннолетние не смогут снять номер в гостиницах Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута Каракат Абден
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
Объединиться вокруг прогрессивных реформ
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.

Читайте также

Общество
Школьники смогут разработать проекты по благоустройству Аст…
Общество
Похолодание и осадки – погода на выходные в Казахстане
Общество
Ушла из жизни экс-главный редактор газеты "Казахстанская пр…
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 октября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]