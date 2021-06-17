Из-за нерасторопности акиматов сроки газификации жилья откладываются – Токаев
Из-за нерасторопности акиматов сроки газификации жилья в Казахстане откладываются. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития газовой отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В выступлении особое внимание было уделено газификации Казахстана, уровень которой превысил 53 % по стране. Шесть регионов газифицированы более чем на 90 %. В то же время Президент указал на то, что работы по газификации столицы, Карагандинской и Акмолинской областей отстают от графика.
"Магистральный газопровод "Сарыарка" был своевременно введен в эксплуатацию в 2019 году. Этот социально значимый общестрановой проект направлен на улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения. Из-за нерасторопности акиматов сроки завершения фактической газификации жилья откладываются. Поэтому Правительству предстоит актуализировать план газификации данных регионов с четкими сроками, индикаторами и ответственными лицами", – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что отдельного внимания заслуживает полное обеспечение газом севера страны, в частности, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Газификация способна придать значительный импульс промышленному развитию данных регионов, сделать их более привлекательными для ведения бизнеса и проживания.
"Это вопрос государственной важности. Существуют, как минимум, два подхода: продолжение магистрального газопровода "Сарыарка" или подключение к российской газотранспортной системе. В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Правительству совместно с акиматами регионов следует определиться с выбором в ближайшее время", – подчеркнул Президент.