Из-за низкого качества труб обрушился канализационный коллектор в Уральске

Вторые сутки половина населения Уральска сидит без питьевой воды – обрушился канализационный коллектор, построенный в 2008 году. Как объясняет руководство местного "Водоканала", под тяжестью грунта провалилось 64 метра трубы диаметром 1 метр, передает Uralskweek.kz
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"Наши аварийные бригады работают уже двое суток без перерыва. Обвалился магистральный канализационный коллектор, через который проходили сточные воды сразу из нескольких микрорайонов. Диаметр трубы – 1 тысяча миллиметров (1 метр – прим. автора). На участке в районе Шолоховской трассы (пересечение с улицей Курмангалиева) трубу коллектора протяженностью 64 метра просто раздавило грунтом. Качество трубы оказалось очень низким, стекловолокно не выдержало нагрузки, и она сплющилась. В итоге сточные воды перестали проходить через нее – пошли верхом, и случился прорыв коллектора", – рассказал первый заместитель директора ТОО "Батыс Су Арнасы" Салават Айбатов.
Как отметил замруководителя "Батыс Су Арнасы", чтобы добраться до поврежденной трубы, рабочим пришлось копать траншею на глубину 7 метров (это высота 3-этажного дома).
"Масштаб аварии большой, и люди, и техника работают бесперебойно. Сейчас мы подключили дополнительно три мотора, которые будут перекидывать стоки с аварийного участка коллектора на другие, и планируем дать на несколько часов воду в микрорайоны, чтобы люди не сидели без воды. Но сейчас пообещать, что в ближайшее время мы полностью восстановим подачу воды, я не могу. Мы будем давать ее на несколько часов, чтобы люди могли сделать запасы", – продолжает Салават Айбатов.
При этом представитель "Батыс Су Арнасы" пока не может точно сказать, сколько кубов нечистот вылилось из коллектора во время аварии. Но уверяет, что все отходы их ассенизаторские машины уже собрали и сейчас сточные воды в дачные товарищества близ Шолоховской трассы уже не стекают.
"Сейчас разливов нечистот на месте аварии нет. Вся необходимая техника работает. Пока мы справляемся со всем своими силами. Но прогнозов по срокам, когда мы все восстановим, я дать не могу. Труба была проложена в 2008 году. Кто подрядчик по строительству – я не знаю, документы пока не смотрел. Думаю, что гарантийный срок по строительству уже прошел. Со всем этим нам еще предстоит разбираться. Но качество трубы все-таки очень низкое", – подчеркнул Салават Айбатов.