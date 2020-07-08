Из-за осложнений от КВИ Амандыка Баталова будут лечить в столице

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Из-за осложнений от коронавирусной инфекции акима Алматинской области Амандыка Баталова будут лечить в Нур-Султане. Об этом на брифинге сообщил его заместитель Батыржан Байжуманов, передает Kazpravda.kz
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"У него подтвердился коронавирус, он проходил лечение. Но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение госпитализировать его в кардиологический центр Нур-Султана. Сейчас он проходит там лечение, состояние намного улучшилось", - сказал заместитель акима Алматинской области.
По его словам, Баталов постоянно занимается спортом и у него крепкое здоровье.
"Так что, в ближайшее время он выпишется и приступит к работе", - добавил Байжуманов.