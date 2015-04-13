Происшествия Из-за паводка обрушился мост в ВКО

На автодороге Усть-Каменогорск – Семей частично обрушился мост через реку Карасу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-avto.kz.



По информации спасателей, накануне, 12 апреля, из-за паводка обрушилась часть моста через реку Карасу. В связи с этим был перекрыт участок с 60 по 152 км автодороги Усть-Каменогорск – Семей. В настоящее время ведутся восстановительные работы.



Между тем на трассе Усть-Каменогорск – Алматы талая вода серьезно повредила дорожное покрытие. По этой причине запрещено движение для всех видов транспорта на участке с 973 по 1 050 км, в районе села Калбатау (бывшее Георгиевка).



Как сообщили в РГП "Казахавтодор", 13 апреля на автодорогах в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях, в связи с переливами, связанными с потоком талых вод сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта.



В частности, в Акмолинской области ограничение движения сохраняется с 22.00 12 апреля. Здесь образовался сильный поток из-за резкого подъема уровня воды на реке Актасты: движение ограничено на автодороге Екатеринбург – Алматы, на участке между 1 275–1 353 километрами (участок от Астаны до границы Карагандинской области).



В Карагандинской области, в связи с образованием сильного потока воды, введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог: на автодороге Кызылорда – Павлодар км 753–906, участок от поселка Атасу до поселка Топарна; на автодороге Кызылорда – Павлодар км 970–1 066, участок от Караганды до поселка Молодежный; на автодороге Акчатау – Агадырь км 90–195, участок от поселка Агадырь до примыкания к автодороге Кызылорда – Павлодар; на автодороге Караганда – Аягоз – Бугаз км 17–217, участок от Караганды до Каркаралинска; на автодороге Ульяновский – Керней – Баянаул – Калкаман км 0–93, участок от поселка Ботакара до границы Павлодарской области; на автодороге Астана – Киевка –Темиртау км 104–267, участок от поселка Киевка до Темиртау; на автодороге Екатеринбург – Алматы км 1353–1369, участок от границы Акмолинской области до поселка Осакаровка.



В Павлодарской области ограничено движение на автодороге Ульяновский – Керней – Баянаул – Калкаман км 93–265, участок от границы Карагандинской области до поселка Майкайын.



"На всех участках автодорог республиканского значения, где происходит перелив воды, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики, мобилизован личный состав сотрудников ДЭУ, завозится укрепительный материал (щебень), проводятся укрепительные и восстановительные работы. Общее количество привлеченной и задействованной спецтехники РГП "Казахавтодор" составляет 135 единиц. Ведется круглосуточное патрулирование автодорог", – отметили в пресс-службе предприятия.

