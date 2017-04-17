Из-за паводков вскрыли республиканскую трассу в СКО

Общество
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В Северо-Казахстанской области вскрыли дорожное полотно на республиканской трассе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

"16 апреля в районе им. Габита Мусрепова в 19.00 на автомобильной дороге республиканского значения "Жезказган – Петропавловск" А-16 на 701 км (в селе Новоишимское) силами местных исполнительных органов и 1 ед. техники ТОО "Арто-Сам" проведена работа по вскрытию дорожного полотна, во избежания подтопления станционного поселка села Новоишимское. Местной полицейской службой организовано дежурство, выставлен пост", – сообщили в спасательном ведомстве.

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Также в этом районе, в 5 км от села Токсан би, произошло 2 перелива дорожного полотна талой водой, прибывающей с полей: первый перелив произошел на 681 км автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган – Петропавловск" (длина 180 м, глубина 20 см); второй перелив – на 673 км (длина 150 м, глубина 30 см). Угрозы подтопления населенному пункту нет. Движение временно остановлено. Силами местных исполнительных органов и местной полицейской службы организовано дежурство. Объехать данный участок можно через село Рузаевка.

Помимо этого талая вода перелилась через дорогу республиканского значения М-36 "Екатеринбург – Алматы" (длина 220 м, глубина 20–25 см) недалеко от этого же села – на 768 км. Угрозы подтопления населенным пунктам нет. Движение затруднено. Установлены предупреждающие знаки.

В целом за прошедшие сутки 16 апреля были зафиксированы подтопления талыми водами 235 жилых домов в 4 населенных пунктах района им. Мусрепова. Были проведены эвакуационные мероприятия, погибших и пострадавших нет.

Из-за разлива реки Жембарак, которая втекает в реку Шарык, произошел резкий подъем уровня воды в селе Рузаевка на 14 улицах (Целинная, Каримова, Подстанция, Калиновская, Чапаева, Шарыкская, Амангельды, Больничная, Ленина, Пушкина, Чеботарева, Кузнечная, Комсомольская), в результате произошло подтопление 185 жилых домов. Были проведены эвакуационные мероприятия, люди (578 чел., из которых 110 детей) размещены в селе Рузаевка (у родственников, знакомых). Всего в Рузаевке проживают 3 904 человека.

Также произведена эвакуация домашних животных (94 свиней, 55 голов КРС, 1473 птицы, 76 овец, 15 лошадей, 23 кролика).

Зарегистрирован падеж 92 голов домашнего скота (80 баранов и 12 свиней).

"Ситуация находится под контролем, ведется круглосуточный мониторинг прохождения талых вод", – подчеркнули в ДЧС.

В селе Чистополье подтоплены 19 жилых домов, уровень воды в домах составил порядка 20 см. Местные власти и спасатели эвакуировали 54 человек. Они были размещены в том же селе, у родственников. Также произведена эвакуация домашних животных (2 головы КРС, 10 овец, 1 лошадь).

Проводится работа по укреплению не подтопленных участков домов мешкотарой (золошлак).

В селе Чистополье имеется 814 дворов, где проживают 2 329 человек, также из-за разлива реки Акан-Бурлык, произошло подтопление водозаборной башни, вода подается с нижних улиц.

В селе Раисовка, в связи с подъемом уровня реки Шарык произошло подтопление 30 жилых домов по улицам Кирова и Конституции, уровень воды в домах составляет до 35 см.

Местными исполнительными органами проведена работа по эвакуации 70 человек и 110 голов домашнего скота (50 овец, 40 голов КРС, 20 лошадей) в безопасные места (по соседям и родственникам в том же населенном пункте). Проведены работы по дополнительным отводам воды в русло реки Шарык.

В селе Раисовка имеется 220 дворов, где проживают 775 человек.

В селе Куйган в связи с подъемом уровня реки Акан-бурлык произошло подтопление 1 жилого дома, уровень воды в доме составляет до 40 см. Местными исполнительными органами проведена работа по эвакуации населения в количестве 3 человек и 26 голов домашнего скота (15-овец, 9-КРС, 2-лошади) в безопасные места (по соседям в том же населенном пункте).

В целях предупреждения и ликвидации ЧС в период паводка в Кризисном центре ДЧС СКО круглосуточно работает оперативный штаб, в составе представителей ДЧС СКО и служб гражданской защиты области. Ситуация находится на постоянном контроле.

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