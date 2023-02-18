Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс

В Казавтожол сообщили о возможном закрытии автодорог республиканского значения, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", под влиянием ложбины западного циклона и атмосферных фронтальных разделов 18-20 февраля на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

По республике прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, туман, усиление ветра, гололед и низовая метель.

Из-за резкого ухудшения погодных условий в целях недопущения чрезвычайных ситуаций трассы республиканского значения периодически могут закрываться.