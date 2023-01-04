45 авиарейсов отменили из-за непогоды в Астане

Из них по прилету - 26 рейсов, по вылету - 19 рейсов.

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Из-за погодных условий в Астане задержали и отменили 45 авиарейсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

"По состоянию на 4 января, по погодным условиям задержано и отменено в/из Астаны 45 рейсов, из них по прилету - 26 рейсов, по вылету - 19 рейсов", – говорится в сообщении КГА.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задерживаются десятки авиарейсов на прилеты и вылеты. Причина – метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна.

Авиакомпания "Air Astana" предупредила о возможных задержках и отменах рейсов из-за непогоды на территории всей республики.

Кроме того, более тысячи автомобилей скопилось на блокпостах в Казахстане. Из-за ухудшения погоды закрыты 72 участка автодорог по стране.