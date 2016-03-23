Из-за пожара в жилом доме Алматы эвакуированы около 40 человек

Фото с сайта pb.sledcom.ru
В одном из жилых домов Алматы произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате были эвакуированы 37 жильцов, 13 из которых дети, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС города.
Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Тимирязева поступило в 09:42. В течение четырех минут противопожарная служба прибыла на место.
"Из-за хлопка газовоздушной смеси произошло горение квартиры с переходом на балкон, расположенный на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Из-за возможности распространения продуктов горения было принято решение об эвакуации людей: 37 человек, в том числе 13 детей", – отмечается в сообщении.
Один человек – хозяин квартиры получил ожоги тела, он был госпитализирован в больницу.
Пожар был ликвидирован в 10:10, его площадь составила 20 кв. м.