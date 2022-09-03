Из-за пожаров в Костанайской области мероприятия к 150-летию Ахмета Байтурсынулы перенесены

В связи с пожарами в Костанайской области, юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынулы, перенесены на более поздние сроки. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев посетит регион для ознакомления с ходом работ по тушению природных пожаров, проинформировали в Акорде.

По информации МЧС, загорание лесного массива произошло 2 сентября в 15:10 час. в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой (по данным РГП "Казгидромет", до 10-12 м/с, температура наружного воздуха +36 градусов), густой растительностью и отсутствием подъездных путей. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы, в состав которого вошли руководители государственных органов. В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ "Семиозерное УЛХ".

По информации МЧС к этому часу, площадь горения уже превысила 3 тыс. га. К тушению лесного пожара в Аулиекольском районе привлечено 235 человек личного состава, 32 единицы техники, 3 воздушных судна, 3 пожарных поезда, ведётся эвакуация населения сёл. Двумя вертолетами с водосливными устройствами МЧС проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды. Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 километров.

В регионе, по данным РГП "Казгидромет" сохраняется высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с.

"Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1 000 человек). В селе Озерное происходит горение трех жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями, с подвозом воды 8 водовозами. Начата эвакуация из села Калинино - 228 человек, села Лесное - 363 человека", - проинформировали в МЧС.

Как отметили в ведомстве, создалась угроза нефтебазы села Аманкарагай, на месте работают 3 пожарных автоцистерны.

Также из-за лесных пожаров ограничено движение для автотранспорта на трассе "Костанай - Аулиеколь".