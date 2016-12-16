Из-за продолжительного смога в Пекине ограничено пользование транспортом

В Пекине с пятницы введены ограничения на передвижение половины личного транспорта после того, как в городе был введен "красный" – высший – уровень загрязнения воздуха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Ранее пекинские городские власти распорядились остановить строительные работы. Дополнительные ограничения введены и на некоторых предприятиях для предотвращения повышения содержания вредных веществ в городском воздухе.
"Руководство предприятий и организаций может изменить рабочее время, предложив сотрудникам работать удаленно. Детские сады, учреждения начального и среднего образования могут ввести гибкий график обучения", – также говорится в сообщении пекинского муниципалитета.
В соответствии с программой реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций, принятой в Пекине в 2013 году и направленной на снижение уровня загрязнения воздуха, "красный" уровень опасности может быть объявлен, когда плотный смог держится над городом в течение 72 часов.
Впервые "красный" уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в Пекине в декабре прошлого года.