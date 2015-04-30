Из-за птичьего гриппа МСХ Казахстана ограничило ввоз птицы из Астрахани

Политика
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Министерство сельского хозяйства РК временно ограничивает ввоз птицеводческой продукции из Астраханской области РФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи со вспышкой птичьего гриппа (H5N1) на территории Астраханской области Российской Федерации с 28 апреля 2015 года Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК вводит временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов в течение 30 минут), кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Астраханской области", – указывается в распространенном сообщении.

Вирус птичьего гриппа в Астраханской области был обнаружен специалистами Россельхознадзора 27 апреля. Пробы биологического материала были взяты у кудрявых пеликанов на территории Икрянинского района Астраханской области.

"Исследование изолятов показало их принадлежность к азиатской генетической линии вируса высокопатогенного гриппа птиц и близость к изолятам вируса гриппа А птиц подтипа Н5N1, выделенных в Алтайском крае в 2014 году, а также к подтипам этого же вируса, выделенным во Вьетнаме и Китае в 2012–2014 годах", – сообщало тогда ведомство России.

Стоит заметить, что 17 апреля Минсельхоз Казахстана распространил пресс-релиз об обнаружении на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области 70 мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов. Для расследования гибели птиц Атырауская областная территориальная инспекция Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК создала рабочую группу. Однако результаты расследования все еще не известны.

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