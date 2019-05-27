Общество
Из-за ремонта частично перекроют две улицы в Алматы
Из-за ремонта частично перекроют две улицы в Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Алматы жолдары".
В связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Наурызбай батыра участок от ул. Гоголя до ул. Кабанбай батыра с 27 мая 23:00 до 28 мая 06:00 будет перекрыт
Также на ул. Карасай батыра будет перекрыт участок от ул. Жарокова до ул. Гагарина с 28 мая 23:00 по 29 мая 06:00.
"Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее", – говорится в сообщении.