Из-за ремонта дорог изменят маршруты движения некоторых автобусов в Астане

В Астане из-за ремонта дорог временно изменят схему движения пяти автобусных маршрутов, передает Kazpravda.kz
.
Как сообщается на официальной странице Astana LRT в Facebook, с 21 (04:00 часов) до 22 (04:00 часов) июня 2018 года, в связи с проводимыми ремонтными работами на ул. Керей и Жанибек хандар на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра, движение автобусного сообщения будет ограничено.
Маршрут № 40 от начального остановочного пункта "Клинико-реабилитационный комплекс" до пересечения ул. Улы Дала – пр. Кабанбай батыра без изменения, далее налево на ул. Улы Дала, направо на пр. Туран, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.
Маршрут № 50 от начального остановочного пункта "Д/с Бал бала" до пересечения ул. Сыганак – пр. Туран без изменения, далее налево на ул. Сыганак, направо на пр. Кабанбай батыра с заездом в район медицинских учреждений. В обратном направлении по аналогичной схеме движения, за исключением заезда в район медицинских учреждений.
Маршрут № 51 от начального остановочного пункта "Акмолинская обл. больница №2" до пересечения ул. Сыганак – пр. Кабанбай батыра без изменения, далее прямо по пр. Кабанбай батыра с заездом в район медицинских учреждений. В обратном направлении по аналогичной схеме движения, за исключением заезда в район медицинских учреждений.
Маршрут № 53 от начального остановочного пункта "Рынок Шарын" до пересечения ул. Сыганак – пр. Туран без изменения, далее на ул. Сыганак, направо на пр. Кабанбай батыра с заездом в район медицинских учреждений. В обратном направлении по аналогичной схеме движения, за исключением заезда в район медицинских учреждений.
Маршрут № 61 от начального остановочного пункта "Школа лицей №81" до пересечения ул. Е-10 – пр. Туран без изменения, далее прямо по ул. Сыганак, направо на пр. Кабанбай батыра с заездом в район медицинских учреждений. В обратном направлении по аналогичной схеме движения, за исключением заезда в район медицинских учреждений.