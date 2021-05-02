Из-за сухостоя загорелся дом в Нур-Султане

В столичном районе Сарыарка огонь с полыхающего сухостоя перекинулся на частный дом, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС Нур-Султана.
"2 мая в 12.22 пожарные подразделения ДЧС города выехали на поступившее сообщение по проспекту Богенбая, дом 73/1. По прибытию установили, что происходит горение сухостоя с распространением огня на близстоящий частный дом", - говорится в информации.
Предварительная общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, отметили в пресс-службе.
"На данный момент пожарные в составе 15 человек личного состава и трех единиц техники работают над ликвидацией пожара. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС.