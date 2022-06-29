Общество
Из-за высокой цены школьных обедов дети Северо-Казахстанской области питаются бутербродами
Андрей Кратенко

А на обед денег нет!

– Самый наболевший вопрос – это стоимость горячего питания, – считает председатель попечительского совета школы № 10 Петропавловска, член комиссии городского отдела образования по школьному питанию Наталья Апретова.

До пандемии обеды стоили 370 тенге, теперь – 420, цена поднялась, а количество питающихся в школе детей снизилось. Если, например, в семье не один, а два ребенка ходят в школу, то родители вынуждены каждое утро отдавать 840 тенге, это немало, некоторым не по карману

– Какой же выход?

– В четырех областях, если я не ошибаюсь, школьное питание оплачивается за счет местного бюджета. Северо-Казахстанская область дотационная, наверное, поэтому денег в бюджете на питание детей нет. В Петропавловске нет ни одной школы с бесплатным питанием. Лишь в некоторых селах большие крестьянские хозяйства кормят учеников за свой счет. Я считаю, что финансироваться школьное питание должно не из местного бюджета, а из респуб­ликанского.

– Кто-то еще разделяет ваше мнение?

– Да, конечно. Этим вопросом многие занимаются. Депутаты на всех уровнях говорят о том, что питание детей должно быть за счет республиканского бюджета. Иначе получается, что школьники находятся в разных условиях. Кто-то живет в богатом регионе, поэтому и питается лучше. Кто-то лишен этого. В столице зарплата больше, а дети питаются бесплатно. В Северо-Казахстанской области зарплата самая низкая в стране, а питание дорогое. Родители дают ребенку 150 тенге на бутерброд. На эти деньги можно купить ватрушку с чаем. Или булочку с соком. Многие бегают в ларек за пересоленной пиццей. Или вообще ничего не едят, оставляя деньги на карманные расходы. Это в корне неправильно. Школьное питание – сбалансированное. Полезное. Родители это понимают, но вынуждены давать бутерброды.

– И вы тоже?

– Нет, двоих детей мы уже выпустили из школы, осталась дочка-школьница, которой нравится горячее питание. Оно в нашей школе действительно вкусное.

– От чего это зависит?

– Школьное меню утверждается профильным министерством. Оно комплексное. Кормят вроде бы одним и тем же, но повара везде разные. Поэтому и вкус отличается. Один и тот же плов в школах будет выглядеть по-разному. Мое мнение, чем меньше школ у предпринимателя, занимающегося школьным питанием, тем выше качество блюд. Если у него одна школа, то он все контролирует, поэтому обеды получаются вкус­нее. А если у предпринимателя семь или восемь школ, то картина совсем иная. Представьте, сколько поваров ему нужно набрать. Хороших специалистов мало. Отсюда и качество блюд хромает. Родители хотели бы добавить в школьное меню больше фруктов и овощей. Но стоимость обеда в 420 тенге не позволяет этого сделать. Предприниматель вынужден один раз в неделю давать фрукт и два-три раза – салат.

По мнению Натальи Апретовой, школьное меню вообще нужно пересмотреть. Четверг до сих пор считается рыбным днем. А дети рыбу не едят. Котлеты пробовали делать из куриного фарша, в который добавляли чуть-чуть рыбного. Котлеты получались сочными, вкус­ными. Но дети чувствуют запах рыбы и сразу отворачиваются, не едят. Не любят школьники и супы. Поэтому стоит заменить супы и рыбу на овощи и фрукты…

В разных регионах меню тоже должно быть разным. В Актау, например, дети привыкли к рыбе, а в Северном Казахстане предпочитают мясо. На юге больше овощей. Все это надо учитывать.

Общий вывод таков: за школьное питание должен отвечать респуб­ликанский бюджет. Или областной, но в обязательном порядке.

– Не такие уж и большие деньги требуются на школьное питание, – считает Наталья Апретова. – На спортсменов-легионеров, мне кажется, больше тратится.

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