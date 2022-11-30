Больше суток сидят пассажиры на вокзале Астаны из-за задержки поездов

Общество
Елисеева Екатерина
корреспондент

В ожидании посадки на поезда, многие пассажиры сидят в здании вокзала со вчерашнего дня.

Фото: Kazpravda.kz

Со столичного железнодорожного вокзала Астана-1 люди не могут уехать более 10 часов из-за задержки поездов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы сидим здесь с девяти часов утра. Сдали квартиру. Тут никакого обслуживания. Никто не подходит к нам и не узнает, что да как. Мы сами подходили, спрашивали, когда поезда придут. Точное время не говорят. Никаких условий, ни комнаты, ничего. Здесь очень холодно, замерзли. За свой счет покупаем и чай и все остальное. Даже санузел платный. Никто не предлагает помощь. Дети, инвалиды все ждут ответа. Мы приехали в Астану, а теперь едем в Актобе домой", – рассказала Люба.

Ермек должен был выехать из Астаны в Уральск. Ему уже пора возвращаться на работу. Его со вчерашнего дня ждет начальник и маленькие дети дома.

"Я с детьми ночую со вчерашнего дня на вокзале. Со вчерашней ночи. Я просто возмущена, если мне придется еще раз тут ночевать! Помимо того, что нам не предложили ни жилья, ни комнату отдыха, мы тут сидим в холоде. Пусть хотя бы возвращают компенсацию. Потому что столько людей здесь, с детьми... Это беспредел! Некоторые с маленькими детьми сидят. Гоняют нас от окна к окну, когда обращаешься в справочную", – возмущена девушка.

В пресс-службе АО "НК "Казакстан темир жолы" сообщили, что нарушения графика движения пассажирских поездов наблюдаются из-за ограничения скорости движения поездов на участках, где проводятся работы по текущему содержанию и капитальному ремонту пути.

"Железнодорожники делают все возможное для оперативного восстановления графика движения поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства и задержки поездов", – говорится в информации компании. 
 

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