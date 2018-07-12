Из-за жары в Атырауской области не хватает электроэнергии

В Атырауской области, где с начала июля температура воздуха держится на уровне 40 градусов выше ноля, катастрофически не хватает электроэнергии, передает Inform.kz.
Практически ежедневно в городе, пригородных поселках и ряде районов области электричество отключается по нескольку раз. Происходит это из-за дефицита электроэнергии. Как сообщил президент АО "Атырауская ТЭЦ" Айвар Рахманов, теплоцентраль работает на пределе возможного, вырабатывая 260 мегаватт в час. Но этого катастрофически не хватает, что приводит к отключению оборудования, которому требуется охлаждение. Атырауские энергетики запросили помощи у KEGOC и в Актау – у "МАЭК Казатомпром".
"В Мангистауской области также стоит сильная жара, что сказалось на росте электропотребления. Поэтому заявленных мощностей МАЭК перенаправить в Атыраускую область не может. Из Актау мы получаем 10-15 мегаватт в час", – сообщил директор филиала "Западные межрегиональные электрические сети" АО "KEGOC" Константин Чернохаев.
По линиям АО "KEGOC" в Атыраускую область перебрасывается 100 мегаватт в час из России. Увеличить эти поставки также нет возможности. Эта электроэнергия в основном идет на обеспечение жителей приграничных с Астраханской областью районов.
Как признают энергетики, до тех пор, пока жара не спадет, ситуация с электроэнергией по-прежнему будет напряженной.