Из жизни королей

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Наталья Гапонова

В репертуаре Astana Opera это третье сочинение великого итальянского композитора, афишу театра уже украшают оперы «Травиата» и «Аида». А премьеру «Дона Карлоса» можно без преувеличения назвать королевской.

Действие оперы происходит в далеком мрачном XVI веке. На сцене – венценосные особы. Испанский король Филипп II, чтобы упрочить хрупкий мир с Францией, берет в жены невес­ту своего сына дона Карлоса, французскую принцессу Елизавету Валуа. Политические интриги, роковые страсти, жестокость инквизиции наполняют драматическими событиями четыре действия и позволяют раскрыться героям произведения. Премьера «Дона Карлоса» состоялась в Парижской опере в 1867 году.

Королевской – великой, шикарной, блистательной – приз­нана и музыка оперы.

– Это великолепное произведение занимает особое место в творчестве Джузеппе Верди, – отметил дирижер-постановщик оперы Алан Бурибаев. – Ее музыка великолепна. Это поздний Верди. Расширен, обогащен и выполняет огромную драматургическую роль оркестр, усиливая и раскрывая психологизм произведения. Такого не было в ранних операх композитора.

«Дон Карлос» запоминается яркими характерами, шесть основных персонажей активно участ­вуют в развитии сюжета. Композитор создал замечательные хиты для всех голосов: тенора, баритона, трех (!) басов, сопрано и меццо-сопрано. Партию Дона Карлоса на премьерных спектаклях представили Медет Чотабаев и Наоюки Окада (Япония), партию Филиппа – Евгений Чайников и Барсег Туманян, Родриго – Сундет Байгожин и Талгат Мусабаев, Инквизитора – Болат Есимханов и Михаил Гужов (Россия), Елизаветы – Жаннат Бактай и Майра Мухамедкызы, Эболи – Салтанат Муратбекова и Татьяна Вицинская.

Режиссером масштабного спектакля стал Давиде Ливермор (Италия). 1 октября он получил самую престижную награду оперного мира – Opera Star 2019, называемую «Оперным Оскаром» (можно сказать, королевское звание!). Отметим также, что в постановке знаменитого маэстро на сцене столичного театра идут оперы «Турандот» Дж. Пуччини и «Евгений Онегин» П. Чайковского.

Атмосферу эпоху помогли соз­дать и костюмы, над которыми работали театральные художники Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов. Сценограф – Кристиана Пикко. Они, как и солисты, решали непростые задачи. Костюмы получились удивительно стильными, контрастными, сочетающими роскошь, свойственную испанской знати, и лаконизм и даже аскетизм, характеризующие то время. А декорации «переносили» зрителей в монастырь Сан-Юсте, в королевский сад, во дворец и на городскую площадь, в темницу…

Постановщики, артисты, музыканты продемонстрировали мастерство высшего класса. И публика устроила им «королевский прием», благодаря бурными аплодисментами, криками «Браво!», цветами за вдохновенную игру и сильные эмоции. Теперь «Дон Карлос» обрел прописку и в Нур-Султане.

Премьера спектакля состоя­лась при содействии Ми­нистерства культуры и спорта в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» программы «Рухани жаңғыру».

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