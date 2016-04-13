​Из зловещей «семерки» убийц

Знать врага в лицо



По оценкам ВОЗ, диабетом в мире страдают более 350 млн человек, и распространенность этой болезни растет. В 2012 году заболевание стало непосредственной причиной около 1,5 млн летальных исходов, причем более 80% из них пришлись на страны с низким и средним уровнем дохода. Диабет и его осложнения оказывают значительное экономическое воздействие на отдельных людей, семьи, системы здравоохранения и страны. Так, опять же по оценкам ВОЗ, за период 2006–2015 годов потери Китая в виде недополученного национального дохода только из-за болезней сердца, инсульта и диабета составили 558 млрд долларов.

Диабет – хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать этот гормон, регулирующий уровень сахара в крови и дающий нам необходимую для жизни энергию. Если он не может попасть в клетки, то содержание сахара в крови возрастает до опасных уровней.

Существуют две основные формы диабета. При диабете первого типа организм обычно не производит инсулин, поэтому страдающие нуждаются в инъекциях этого гормона, чтобы выжить. При диабете второго типа, составляющем около 90% случаев заболевания, организм обычно производит собственный инсулин, но его недостаточно, или же он не может быть использован надлежащим образом. Больные диабетом второго типа, как правило, имеют избыточный вес и ведут малоподвижный образ жизни – именно эти два фактора повышают потребности организма в инсулине.

Последствия страшны

Со временем высокое содержание сахара в крови может серьезно повредить здоровью, вызывая инфаркт, инсульт, повреждение нервов, почечную недостаточность, слепоту, импотенцию и инфекции, которые могут повлечь ампутацию. Согласно данным международного исследования, 50% людей с этим диагнозом умирают от сердечно-сосудистых болезней (в основном от болезней сердца и инсульта). В сочетании со снижением кровотока невропатия (повреждение нервов) повышает вероятность появления на ногах язв, инфицирования и в конечном итоге нередко приводит к ампутации конечностей. Диабетическая ретинопатия, одна из важных причин слепоты, развивается в результате долговременного накопления повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. Диабетом может быть обусловлен 1% глобальных случаев слепоты. Заболевание также входит в число основных причин почечной недостаточности. А общий риск смерти диабетиков как минимум в два раза превышает риск летального исхода среди людей того же возраста, у которых нет этого недуга.

Облегчить бремя болезни

Профилактика ставится во главу угла. Простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются эффективными для профилактики или отсрочки диабета второго типа. Чтобы способствовать его предупреждению или хотя бы исключить осложнения, необходимо соблюдать комплекс не таких уж сложных правил. В первую очередь надо добиться здорового веса тела и поддерживать его. Быть физически активным, а это минимум 30 минут регулярной активности умеренной интенсивности в течение большинства дней, для контроля веса требуется дополнительная нагрузка. Необходимо придерживаться здорового питания, потребляя фрукты и овощи от трех до пяти раз в день, и уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров.

Нужно добавить, что усилия по профилактике и лечению диабета будут иметь важное значение для достижения глобальной третьей цели в области устойчивого развития, предусматриваю­щей сокращение к 2030 году на одну треть преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ), к которым относится диабет. К этому будут причастны многие секторы общества, в том числе правительства, работодатели, преподаватели, производители, гражданское общество, частный сектор, СМИ и общественность.

По данным ВОЗ, в 2000 году более 50% мужчин и женщин в ОАЭ имели излишний вес или страдали от ожирения. Эти показатели растут и в других странах региона. В 2008 году факультет питания и здравоохранения Университета ОАЭ сообщил о том, что около четверти детей в возрасте 8–12 лет имеют избыточный вес.

За ожирением следует диабет. В 2000 году 13,5% населения ОАЭ страдало от заболевания – это второй по значимости показатель распространенности этого недуга в мире. Ожидается, что он возрастет к 2030 году до 19,3%.

Конечно, ОАЭ не единственная страна, столкнувшаяся с этими проблемами. По оценкам экспертов, в 2005 году 1,6 млрд взрослых людей имели избыточный вес, из которых по меньшей мере 400 млн страдали от ожирения. Но поражает в случае с ОАЭ то, с какой скоростью эти проблемы закрепились в стране, где менее половины века назад бедуины, фермеры и жители прибрежной полосы, занимающиеся добычей жемчуга и морской торговлей, использовали в пищу рыбу, рис, хлеб, финики, йогурт, овощи и мясо овец, коз и верблюдов!

Добыча нефти, начавшаяся в 1960-х годах, послужила толчком к значительному росту населения и урбанизации, а также к сопутствующему изменению стиля жизни. Однако ожирение и связанные с ним болезни в ОАЭ затрагивают не только граждан страны, на которых приходится менее 20% населения. Развитие страны в значительной степени зависит от труда иммигрантов, главным образом из Бангладеш, Индии, Исламской Рес­публики Иран, Пакистана, Филиппин и Шри-Ланки.

Специалисты ВОЗ считают, что люди стали жертвами изобилия: их испортили высокие доходы, ведь для выполнения домашней работы есть шофер и служанка, к услугам – многочисленные рестораны. Да и для занятий физической активностью не много возможностей при множестве автомобилей. Низкий уровень физической активности и переедание нездоровых пищевых продуктов – все это привело к усугубляющемуся ожирению. А начинается все в раннем детстве: в школьных столовых не ведется контроль за продуктами питания, там продаются блюда быстрого приготовления.

Исследователи в Австралии изучали оптимальное соотношение между увеличением физической активности и уменьшением количества еды. И пришли к выводу, что в возрастании масштабов ожирения в развивающихся странах почти полностью виновно переедание, а не сидячий образ жизни. По мнению экспертов, люди в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, особенно молодежь, легко поддаются маркетингу, продвигающему фаст-фуд и сладкие прохладительные напитки. Потому так необходима всемирная конвенция для регулирования рекламы продуктов питания по телевидению в то время, когда его чаще всего смотрят дети.

Возможна ли борьба?

Сегодня стратегии по здоровому питанию, программы по борьбе с ожирением, принимаемые в ряде стран, нацелены на просвещение в области здоровья, улучшение моделей потребления пищи с акцентом на овощи и фрукты, насыщение продуктов необходимыми организму микроэлементами, маркировку товаров и маркетинг, а также программы школьного питания.

Государства стремятся приучать своих граждан к здоровому образу жизни, понимая, что зачастую люди не хотят заниматься физической активностью не из-за отсутствия специальных мест и помещений, а из-за недостатка воспитания в этом вопросе. Что, к примеру, мешает, как в ряде школ Иордании, каждое утро делать кратковременные физические упражнения перед тем, как войти в класс, или заниматься фитнесом, как это практиковалось недавно в Женском колледже Дубая?

С тем, что надо делать упор на просвещение молодых людей, согласны все эксперты, занимающиеся исследованиями, подготовкой специалистов и профилактикой диабета и других хронических нарушений здоровья. Самое главное, считают они, это профилактика среди детей, подростков, молодежи, ведь если раньше диабет второго типа встречался главным образом у людей в возрасте 40 лет и старше, то сейчас эта болезнь развивается у тех, кому всего десять лет.

Диабет поддается лечению. Его можно контролировать и воздействовать на него, чтобы избежать осложнений. Расширение доступа к диагностике, обучение правильному поведению и доступное в ценовом отношении лечение – важнейшие элементы борьбы с тяжелым заболеванием.

Цель ВОЗ – расширить профилактику, укрепить оказание медицинской помощи и усилить эпиднадзор. Сегодня также следует повысить информированность о росте диабета и его тяжелом бремени и последствиях, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Требуется развернуть принятие конкретных и приемлемых в ценовом отношении мер по борьбе с диабетом. Они будут включать шаги по профилактике и диаг­ностике болезни, лечению и помощи больным.