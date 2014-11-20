Избавимся от аварийных школ Послание Президента Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Особую заботу о сфере образования проявил Глава государства, обращаясь с очередным Посланием народу Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что предусмотренные в трехлетнем бюджете средства не позволяют решить проблему трехсменных и аварийных школ до 2017 года. И поручил Правительству дополнительно направить на эти цели еще 70 млрд тенге, посчитав эту сферу приоритетной, несмотря на надвигающийся экономический кризис.



В Южном Казахстане тема аварийных школ и занятий в три смены не сходит с повестки дня на протяжении ряда лет, притом что темпы возведения новых учебных заведений в последние годы как никогда высоки. В нынешнем году на строительство 115 учреждений образования предусмотрено 26,9 млрд тенге. 14 млрд из этой суммы выделены из областного бюджета. Теперь, когда увеличится финансирование из республиканской казны, распрощаться с аварийными школами и занятиями в три смены удастся гораздо быстрее.



По информации руководителя управления образования ЮКО Альбины Ельчиевой, только сейчас 32 школы находятся на стадии строительства. Возведение еще 10 начнется в следующем году. Еще на 6 объектов образования готовится проектно-сметная документация. Под пристальным вниманием руководства области находятся и уроки в три смены, которые в данный момент практикуются в 21 школе. В 4 из них сейчас ведется строительство дополнительных корпусов. Одно из этих зданий будет сдано уже в текущем году, еще на 3 объектах работы завершатся в следующем году.



Обращение Главы государства с Посланием к народу Казахстана совпало сразу с двумя новосельями, которые справили школьники Сайрамского района. Новые учреждения образования построены в аульном округе Айтеке-би и ауле Кеспе Колькентского сельского округа. Школа в Кеспе расположена в десятке метров от старого здания. Дети, педагоги и родители с нетерпением ждали завершения строительных работ, ведь новая школа разительно отличается от старой. В ней предусмотрено абсолютно все, что необходимо для организации полноценного учебного процесса и досуга детей. Уроки физики и химии отныне проходят в специально оборудованных классах. К тому же теперь в ней есть просторная столовая, большой спортивный и актовый залы. Школа рассчитана на 200 мест. Ее возведение обошлось в 387,149 млн тенге и профинансировано из районного бюджета.



На строительство новой школы села Айтеке-би на 250 ученических мест затрачено 408,688 млн тенге, выделенных из областного бюджета. По плану объект планировали сдать в эксплуатацию в следующем году, но подрядчики постарались досрочно закончить строительство. По словам акима Сайрамского района Уалихана Кайназарова, ускорение темпов работ не сказалось на качестве работ, ход которых контролировался не только специалистами, но и общественностью населенного пункта.



Жители аулов Кеспе и Айтеке-би отныне могут не переживать за здоровье и безопасность, отправляя своих детей в школу. Сейчас продолжается строи­тельство школы на 600 мест взамен аварийной в селе Манкент. Сдадут ее в эксплуатацию в следующем году. В 2016 году обещают закончить строительство школы им. Музрапова в Манкентском сельском округе, здание старой школы тоже было признано аварийным. В этом густонаселенном районе занятия в три смены идут сразу в 8 школах, да и по количеству аварийных учебных заведений регион входит в тройку лидеров. В районе переживали, что до 2017 года не смогут окончательно решить проблему аварийных и трехсменных школ. Но после того как Глава государства поручил выделить дополнительное финансирование, в ближайшие два года сайрамцы надеются обеспечить детей комфортными условиями для занятий.

