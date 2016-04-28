Статьи
Избавить планету от угрозы
Жулдыз КАБАЕВА, доктор философских наук, профессор КазНПУ им. Абая
В силу того, что философия характеризуется как эпоха, схваченная мыслью, а в данном Манифесте схвачена мыслью сущность XXI века, то его можно охарактеризовать как философское осмысление эпохи.
В нем дан глубокий анализ угрозам мира, самой большой из которых является война. В Манифесте отмечено, что «миру вновь угрожает опасность, и недооценивать ее масштабы нельзя. И эта угроза – глобальная война». Важно глубокое осознание того, что «ни в одной современной войне не будет и не может быть победителей, в ней проиграют все», потому что «в новой войне неизбежным будет применение оружия массового уничтожения».

Испытание оружия массового уничтожения проводилось на Семипалатинском полигоне, их ужасные последствия на себе испытали и испытывают наши люди до сих пор. Напоминание такого рода должно иметь постоянный характер, потому что «эту потенциальную опасность нужно понимать как аксиому». Т. е. принимать ее без доказательства.
Такой же силой обладает угроза войны, которая связана с тем, что «милитаризм глубоко проник в сознание и поведение людей». При таком состоянии коллективного сознания опасность войны будет только нарастать. Опасность – одна сила, ей обратной силой выступает безопасность. «Сила порождает антисилу».
Антиподом опасности является безо­пасность, они дополняют друг друга до целостности. Взаимосвязь между безо­пасностью и опасностью имеет обратно пропорциональный характер: с нарастанием уровня опасности идет понижение безопасности, что и происходит в наше время.

Нарастание опасности происходит в большей степени не только из-за наличия нестабильных ситуаций в разных регионах мира, хотя и по причине этого, а в силу попыток разрешения их не мирным путем. Нужно помнить, что «лучше худой мир, чем хорошая война». Все это вызывает огромное беспокойство у людей, сообществ, стран. Усиление факторов безопасности ведет к понижению опасности. «Надо сделать все от нас зависящее, чтобы навсегда избавить человечество от угрозы смертоносной войны. Сейчас и в обозримом будущем более актуальной задачи у нас нет».

Бытует такая позиция, что гарантией безопасности государства является обладание ядерным оружием. Ошибочность такой позиции объяснил Н. Назарбаев в своем выступлении на Саммите по ядерной безопасности. Президент Казахстана отметил другую гарантию безопасности: «Некоторые государства рассматривают обладание ядерным оружием как фактор безо­пасности. Опираясь на опыт моей страны, добровольно отказавшейся от четвертого в мире ракетно-ядерного арсенала, могу заявить: настоящие гарантии безопасности дает устойчивое социально-экономическое развитие».
Лидер нашей страны имел полное моральное право на такое заявление, которое не является голословным. Это заявление Лидера нации, испытавшей на себе множество взрывов атомных бомб, проведенных наземным и подземным способами. Это заявление Президента государства, отказавшегося от обладания мощным оружием современности, тем самым показавшего всему миру миролюбивую сущность казахского народа, для которого преобладающими являются общечеловеческие ценности. В первые годы независимости в Казахстане возникло мощное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» под руководством Олжаса Сулейменова. Активным участником этого движения был и мой отец Абдыкарим Кабаевич Кабаев, который считал, что государство отнеслось к людям, проживающим около Семипалатинского полигона, по его выражению, как к «списанным людям». Члены этого движения активно боролись за антиядерный мир.

Наша страна свое «устойчивое социально-экономическое развитие» укрепляет, двигаясь к стратегическим целям: к 2050 году войти в топ 30 развитых стран мира. В 2016 году наша страна заняла 50 строчку в рейтинге развитых стран мира. В этом же году большинство постсоветских республик отмечают 25-летие своей независимости, что является поводом для объективного сравнения наших достижений. При таком сравнении наша страна по параметрам социально-экономического развития находится на одном из ведущих мест. В антивоенном Манифесте Президента сказано о самом простом, являющемся самым главным, чего жаждут люди доброй воли: «Мир нашему миру».

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Покушения на демократические устои нет!
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Асфальт сам себя не положит
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Покушения на демократические устои нет!
Рожден делать добро
Гран-при проходит в Астане
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Сто лет оды творчества
Отдушка для сероводорода
Народная любовь
Все для Справедливого Казахстана
Тарифы, налоги, бюджет
С учетом антропогенной нагрузки
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
За дело берется «Кибершериф»
«Барыс» снова на коне
«Шерстяной» путь
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Статьи
Гран-при проходит в Астане
Статьи
Народная любовь
Статьи
Крепкая броня
Статьи
«Барыс» снова на коне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]