Статьи Избавить планету от угрозы Жулдыз КАБАЕВА, доктор философских наук, профессор КазНПУ им. Абая

В силу того, что философия характеризуется как эпоха, схваченная мыслью, а в данном Манифесте схвачена мыслью сущность XXI века, то его можно охарактеризовать как философское осмысление эпохи.

В нем дан глубокий анализ угрозам мира, самой большой из которых является война. В Манифесте отмечено, что «миру вновь угрожает опасность, и недооценивать ее масштабы нельзя. И эта угроза – глобальная война». Важно глубокое осознание того, что «ни в одной современной войне не будет и не может быть победителей, в ней проиграют все», потому что «в новой войне неизбежным будет применение оружия массового уничтожения».



Испытание оружия массового уничтожения проводилось на Семипалатинском полигоне, их ужасные последствия на себе испытали и испытывают наши люди до сих пор. Напоминание такого рода должно иметь постоянный характер, потому что «эту потенциальную опасность нужно понимать как аксиому». Т. е. принимать ее без доказательства.

Такой же силой обладает угроза войны, которая связана с тем, что «милитаризм глубоко проник в сознание и поведение людей». При таком состоянии коллективного сознания опасность войны будет только нарастать. Опасность – одна сила, ей обратной силой выступает безопасность. «Сила порождает антисилу».

Антиподом опасности является безо­пасность, они дополняют друг друга до целостности. Взаимосвязь между безо­пасностью и опасностью имеет обратно пропорциональный характер: с нарастанием уровня опасности идет понижение безопасности, что и происходит в наше время.



Нарастание опасности происходит в большей степени не только из-за наличия нестабильных ситуаций в разных регионах мира, хотя и по причине этого, а в силу попыток разрешения их не мирным путем. Нужно помнить, что «лучше худой мир, чем хорошая война». Все это вызывает огромное беспокойство у людей, сообществ, стран. Усиление факторов безопасности ведет к понижению опасности. «Надо сделать все от нас зависящее, чтобы навсегда избавить человечество от угрозы смертоносной войны. Сейчас и в обозримом будущем более актуальной задачи у нас нет».



Бытует такая позиция, что гарантией безопасности государства является обладание ядерным оружием. Ошибочность такой позиции объяснил Н. Назарбаев в своем выступлении на Саммите по ядерной безопасности. Президент Казахстана отметил другую гарантию безопасности: «Некоторые государства рассматривают обладание ядерным оружием как фактор безо­пасности. Опираясь на опыт моей страны, добровольно отказавшейся от четвертого в мире ракетно-ядерного арсенала, могу заявить: настоящие гарантии безопасности дает устойчивое социально-экономическое развитие».

Лидер нашей страны имел полное моральное право на такое заявление, которое не является голословным. Это заявление Лидера нации, испытавшей на себе множество взрывов атомных бомб, проведенных наземным и подземным способами. Это заявление Президента государства, отказавшегося от обладания мощным оружием современности, тем самым показавшего всему миру миролюбивую сущность казахского народа, для которого преобладающими являются общечеловеческие ценности. В первые годы независимости в Казахстане возникло мощное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» под руководством Олжаса Сулейменова. Активным участником этого движения был и мой отец Абдыкарим Кабаевич Кабаев, который считал, что государство отнеслось к людям, проживающим около Семипалатинского полигона, по его выражению, как к «списанным людям». Члены этого движения активно боролись за антиядерный мир.



Наша страна свое «устойчивое социально-экономическое развитие» укрепляет, двигаясь к стратегическим целям: к 2050 году войти в топ 30 развитых стран мира. В 2016 году наша страна заняла 50 строчку в рейтинге развитых стран мира. В этом же году большинство постсоветских республик отмечают 25-летие своей независимости, что является поводом для объективного сравнения наших достижений. При таком сравнении наша страна по параметрам социально-экономического развития находится на одном из ведущих мест. В антивоенном Манифесте Президента сказано о самом простом, являющемся самым главным, чего жаждут люди доброй воли: «Мир нашему миру».

