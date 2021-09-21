Казахстанцы встречают осень субботниками. Избавляясь от мусора, мы упускаем возможность выбросить все лишнее из нашей жизни.Субботники бывают разные. Но редко это просто уборка ради уборки. Депутаты символично высаживают деревья. Школьники метут дворы в воспитательных целях. Активисты собираются возле засыпаемого озера в столице, чтобы доказать, что это место может быть красивым без участия застройщиков.Но одного не могут добиться субботники – вызвать чувство сопричастности и собственности. Отсутствие ответственности свидетельствует: советский лозунг равнодушия «Наше, но не мое» продолжает оставаться популярным. Как можно настолько не любить все, что тебя окружает: парки, реки, города, страну… Непонятно.От чего же, пользуясь случаем, нам следовало избавиться на прошедшей неделе?Вероятно, от чиновников средней руки, которые имеют удивительное свойство быть уверенными в своей правоте. Они считают, что, осваивая бюджет, занимаются исключительно героическими делами, и это дает им право делать свою работу как попало. Взять хотя бы столичного архитектора, сначала заявившего, что никакого озера Малый Талдыколь не существует, и у него есть карты, это доказывающие. А теперь и вовсе сравнивающего активистов, защищающих озеро, с антиваксерами…Кому выгодно, чтобы бульдозеры продолжали засыпать озеро, даже вопреки мнению Министерства экологии – понятно. Акимат продолжает гнуть свою линию с облагораживанием и последующей застройкой этого района. Но куда неприятнее, что существующее озеро официально именуется опас­ным болотом, а в новостную ленту вбрасывается информация, что фламинго активисты завезли намеренно, чтобы создать общественный резонанс. Или еще нелепее: если не рекультивировать озеро, оно привлечет насильников. На фоне таких заявлений даже эпатажный мужчина, вышедший на озеро в костюме фламинго, выглядит прилично…Спорт после провальной Олимпиады связывается исключительно с реформами и верой в будущее, которое, скорее всего, обрушится о скалы реальности уже в Пекине на зимних Играх. Но эта неделя не­ожиданно внесла даже в эту сферу мусорную тему. Сразу два тяжелоатлета в буквальном смысле выбросили свои медали. После трагичного ухода из жизни Альберта Линдера спортсмены избавились от наград, посчитав, что они – лишь напоминание о потраченных годах жизни. Спортсмены, уже завершившие карьеру, отправили послание спортсменам действующим: вас в любой момент заменят молодые, а после спорта вы будете никому не нужны.И это куда более серьезная тема для реформ в спорте, чем отсутствие медалей на Олимпиаде. Победы сиюминутны, и чемпионом ты перестаешь быть, как только спускаешься с пьедестала. А вот жизнь после завершения карьеры – длинна и, как правило, лишена приятного. Старые травмы, неустроенность, ненужность – все это далеко не лучшая реклама спорту. Программы реабилитации, обучения, получения тренерских лицензий – это серьезная поддержка для людей, завершивших карьеру. И тема для обсуждения и реформ.Еще на этой неделе хотелось бы отправить на свалку истории массовые драки. Новости о потасовках охотно разлетаются: битвы с футбольных полей, строек и увеселительных заведений в сводках – каждую неделю. В Кокшетау задержали участников массовой драки, в которой фигурировали нож и меч. В Экибастузе повздорившие строители пустили в ход инструменты. Конфликт произошел между рабочими и молодыми людьми, которые находились в состоянии опьянения и мешали работать. За что и получили лопатой по спине. Правда, в полиции стороны отказались признавать случившееся конфликтом, настаивая, что все это было шуткой. Шутка может обернуться для некоторых участников ограничением свободы на срок до двух лет.