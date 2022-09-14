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Избежать ревизии не удастся
Алия Рахимбекова, Акмолинская область

Работа по изъятию неиспользуемых земель проводится, но без сложностей не обходится.

Вопросы, касающиеся рацио­нального использования и возврата неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, дефицита пастбищ, достаточно остро стоят в Акмолинской области.

По данным областного департамента по управлению земельными ресурсами, на сегодня площадь фактически неиспользуемых земель в регионе составляет 1 млн 863 тыс. га, из них 191 тыс. га – пашня, 1 млн 672 га – пастбища. Между тем дефицит последних насчитывает 558 тыс. га, пастбищной земли не хватает в 441-м из 605 населенных пунктов.

Как известно, с 2022 года государство основательно взялось за решение весьма наболевшего вопроса: по поручению Президента отменен мораторий на земельные проверки. Областным департаментом по управлению земельными ресурсами они начаты в отношении 334 субъектов предпринимательства (общая площадь земли 912 тыс. га).

С начала нынешнего года проверено 52 сельхозтоваропроизводителя с общей земельной площадью 129,6 га, в результате выдано 40 предписаний. В судах находится 21 исковое заявление на 116,1 тыс. га земли, из них три иска о принудительном изъятии земель сельхозназначения, 18 исков – об отмене незаконно предоставленных земель. Возвращено в государственную собственность 89,2 тыс. га.

По словам руководителя облдепартамента Ергали Шорина, работа по возвращению земли в государственную собст­венность ведется по трем направлениям: проверка в отношении неиспользуемых угодий по поступившим обращениям; выяснение законности предоставления участков местными исполнительными органами; разъяснительная работа среди сельхозтоваропроизводителей.

К слову, последнему направлению придается немалое значение, хотя меру эту отчасти можно назвать и вынужденной. Так, с начала нынешнего года департаментом разосланы предписания 40 субъектам области о неиспользовании ими почти 130 тыс. га земли.

И все бы, казалось, хорошо, но, согласно закону, проверить устранение нарушений, указанных в предписании, можно только через год… Поэтому сотрудники департамента, чтобы не терять драгоценное время, выезжая в регионы, встречаясь с предпринимателями, проводят информационную работу о возврате пастбищных земель для нужд сельских жителей.

Позитивные подвижки имеются. Так, добровольно отказался от 10 тыс. га излишней пастбищной земли директор ТОО «Шортамбай-2020» Абылай Комбатуров из Атбасарского района, руководители ТОО «Болашак Инвест-2018» из района Биржан сал – от более 3 тыс. га пастбищ, ТОО «Жарлыколь» из Аккольского района – от 2 тыс. га пастбищ. Конечно, такие примеры по области пока лишь на пальцах можно пересчитать, большая часть пастбищных угодий продолжает оставаться камнем преткновения между сельчанами и частниками.

Но работа продолжается, говорит Ергали Шорин и приводит еще один пример: в акимате Атбасарского района заявили о возвращении в ближайшем будущем еще более 20 тыс. гектаров пастбищ.

Ожидаемый Закон РК «О личном подсобном хозяйстве», по мнению нашего собеседника, должен разрешить многие наболевшие проблемы сельчан. Например, в документе должно быть четко прописано содержание количества голов скота каждым сельским жителем.

Не секрет, есть такие факты: один сельчанин выгоняет на поле 5 буренок, а его сосед содержит на подворье до 25 голов КРС. То есть если сельский житель решил разводить скотину, то должен пасти свое растущее поголовье вдали от села, на отгонном пастбище. А для того чтобы те появились, нужно возвращать в государственную собственность неиспользуемые сельхозпредпринимателями гектары.

– Уверен, противится кто-то или нет, но десятилетиями назревавшая земельная проблема все-таки разрешится. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратиться к тем людям, которые, приходя ко мне, порой чуть ли не кулаком по столу стучат: дескать, почему не изымаете в таком-то районе неиспользуе­мую землю? Не могу, потому как существует порядок. Даже если предприниматель 20 лет не использует надел, нам нужно основание, то есть конкретный адрес, фамилию, имя, отчество юридического лица, официальное заявление. Я, как руководитель департамента, не имею права самостоятельно организовать проверку, тем более – изъять землю, – объяс­няет Ергали Шорин.

Известное лермонтовское «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно» очень точно характеризует следующую ситуацию. Уведомления о предстоящей внеплановой проверке департаментом направлены 160 субъектам области. Однако документы, отправленные, подчеркнем, заказным письмом по почте, из адресатов получили почему-то лишь… 25 субъектов. Что же остальные?

А то, что они знают: как только известят департамент о полученном уведомлении, тотчас же начнется проверка. Поэтому некоторые предприниматели вот так, по-детски, дескать, знать не знаем, ведать не ведаем, никакого уведомления не получали, стараются избежать либо отсрочить ревизию. А согласно закону через десять дней департамент должен закрыть проверку как незавершенную в связи с тем, что адресат не получил уведомление…

Тем не менее большая проверка в области начата. В том числе и в отношении крупных субъектов предпринимательства, в руках которых сосредоточены большие площади земель сельхозназначения.

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