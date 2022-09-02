Избиение детей приемными родителями: комиссия приняла решение

Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла решение о будущем детей, которых избивали приемные родители, сообщает Kazpravda.kz.

По информации прокуратуры Алматинской области, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних с учетом интересов и мнения детей было решено оставить их с опекуном.

"Органы внутренних дел в рамках материала, зарегистрированного в КУИ УП Илийского района, приняли меры административного характера, действиям воспитателя ДДСТ дана надлежащая правовая оценка. Наряду с этим прокуратура области проводит анализ по выявлению аналогичных фактов на территории всей региона, по результатам будут приняты соответствующие меры", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Казнете распространилось видео избиения приемными родителями несовершеннолетних в Илийском районе Алматинской области. Женщина со своим сожителем взяла сирот под опеку, но вместо заботы постоянно над ними издевалась. О вопиющем случае сообщили соседи, они же сняли все на видео и выложили в интернет