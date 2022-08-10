Избиение девочки помощницей воспитателя попало на видео в детсаду Павлодара

Помощница воспитателя избила 3-летнюю девочку в детском саду в городе Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

9 августа в полицию обратилась горожанка, которая сообщила, что в детском саду № 4 Павлодара помощница воспитателя нанесла побои ее дочери 2019 года рождения.

Видео избиения ребенка в детсаду распространилось в социальных сетях.

«Данный факт зарегистрирован. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, изучаются видеоматериалы с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.