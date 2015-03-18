Избиение нетрезвого мужчины сняли на камеру в Актау

Происшествия
В Актау молодые люди побили нетрезвого мужчину и сняли это на мобильный телефон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный портал Lada.kz.
Ролик был размещен в "Народных новостях" портала одним из пользователей. "Знакомые скинули по whatsapp видео, где молодежь (возможно, и студенты) возле колледжа в 9 мкр развлекается с пьяным человеком, и один из них бьет его (когда это было, я не знаю). Сегодня видел по "31 каналу", в новости, где также на остановке пацаны ударили пьяного человека. СМИ сразу отреагировали на это, и этих ребят нашли и привлекли к ответственности. Думаю, вы тоже это просто так не оставите и примите меры", – написал неизвестный пользователь.
По сюжету непонятно, чем спровоцирована жестокость по отношению к мужчине. За кадром слышен смех снимающего.
Полицейские Актау уже начали поиски "героев" ролика "Актауская молодежь".
"Сотрудники полиции занимаются установлением личностей участников ролика и определением их места жительства. Как только все действующие лица видеоролика будут установлены, мы сообщим дополнительную информацию", – рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Ролик был размещен в "Народных новостях" портала одним из пользователей. "Знакомые скинули по whatsapp видео, где молодежь (возможно, и студенты) возле колледжа в 9 мкр развлекается с пьяным человеком, и один из них бьет его (когда это было, я не знаю). Сегодня видел по "31 каналу", в новости, где также на остановке пацаны ударили пьяного человека. СМИ сразу отреагировали на это, и этих ребят нашли и привлекли к ответственности. Думаю, вы тоже это просто так не оставите и примите меры", – написал неизвестный пользователь.
По сюжету непонятно, чем спровоцирована жестокость по отношению к мужчине. За кадром слышен смех снимающего.
Полицейские Актау уже начали поиски "героев" ролика "Актауская молодежь".
"Сотрудники полиции занимаются установлением личностей участников ролика и определением их места жительства. Как только все действующие лица видеоролика будут установлены, мы сообщим дополнительную информацию", – рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.