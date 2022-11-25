Избиение учителем детей сняли в школе Жанаозена

Кадры с уроков физической культуры в одной из школ Жанаозена попали в Сеть. На них видно, как преподаватель поднял руку на детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

Фото: lada.kz

Поведение учителя физкультуры в школе-гимназии №5 в Жанаозене засняли на видео. Кадры показывают, что педагог не пренебрегает рукоприкладством и повышает голос в процессе обучения.

В отделе образования Жанаозена сообщили, что случай взят на особый контроль.

«В настоящее время создана специальная комиссия, и по итогам проверки будут приняты строгие меры в отношении лиц, допустивших данные правонарушения», – отметили в ведомстве.

В свою очередь полиция Мангистау начала досудебное расследование.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований Жанаозена по части 2 уголовной статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Преподавателю физической культуры, поднявшему руку на своих учеников, может грозить штраф в 160 месячных расчётных показателей или арест до 40 суток.