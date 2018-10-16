Избиение водителя "скорой": гражданин Турции освобожден от уголовной ответственности

В Алматы суд вынес решение по делу об избиении водителя скорой помощи, передает Zakon.kz
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Дело рассматривалось в Алмалинском районном суде под председательством Кайрата Иманкулова. Демир Эбузер Али был предан суду по ст.293 ч.1 УК РК – Хулиганство.
Суд постановил освободить Али Демира от уголовной ответственности на основании статьи 68 ч.1, в связи с примирением с потерпевшим. Производство по уголовному делу прекратить.
Как сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда, мера пресечения в отношении Демира в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении" сохранена судом до вступления постановления в законную силу.
"Суд установил, что подсудимый совершил преступление небольшой тяжести, оно не связано с причинением смерти. Причиненный вред им полностью заглажен, между сторонами состоялось примирение. Подсудимый Демир Э.А. согласился с предъявленным обвинением, признал вину в совершении хулиганства, и не возражал против прекращения производства по делу в отношении него по указанным основаниям", - отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Николай Кучма принял извинения обидчика
, и подал в суд заявления об освобождении подсудимого от уголовной ответственности.
18 сентября в Алматы 28-летний гражданин Турции напал на водителя
машины скорой медицинской помощи. Его задержала полиция
и позже он попросил прощения
у казахстанцев.