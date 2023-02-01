Астанчанина посадили на 6,5 лет за избиение двухмесячной дочери

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В Астане мужчина из-за избиения двухмесячной дочери осужден к 6,5 годам лишения свободы с принудительным лечением от алкоголизма, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны Х. осужден к 6 годам 5 месяцам лишения свободы (по п.п. 3,4,11 ч.2 ст. 106 УК РК). Ему назначено принудительное лечение от алкоголизма. Судом Х. признан виновным в том, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинил тяжкие телесные повреждения своей двухмесячной дочери", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было пересмотрено по апелляционным жалобам осужденного и законного представителя малолетней потерпевшей (матери), которые просили смягчить наказание и не лишать Х. свободы.

"Приговор в отношении Х. оставлен без изменения. Его вина в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку полностью доказана показаниями самого осужденного, законного представителя потерпевшей, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы. Действия Х. квалифицированы правильно как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему лицу, находящемуся в беспомощном состоянии, причиненного с особой жестокостью. Младенец длительное время испытывал мучения и страдания без получения квалифицированной медицинской помощи. Наказание осужденному назначено соразмерно содеянному, справедливо, с учётом всех обстоятельств дела", – пояснили в суде.

Также сообщается, что осужденный страдает хроническим алкоголизмом, нуждается в лечении. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за избиение супруги. Преступление было им совершено в алкогольном опьянении средней степени, что признано судом обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание.

Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.