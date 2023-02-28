Избил и угрожал оружием: подозреваемого арестовали в Туркестане

При обыске оперативники обнаружили у задержанного наркотики, обрез охотничьего ружья и нож.

Фото: polisia.kz

В дежурную часть управления полиции Туркестана обратился местный житель с заявлением о хулиганстве. Потерпевший пояснил, что некий мужчина, угрожая оружием, избил его и нанес телесные повреждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Данный факт зарегистрировали по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство", начато досудебное расследование.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия по установлению подозреваемого. На раскрытие преступления ориентировали сотрудников УБОП ДП Туркестанской области и полицейских УП города.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в хулиганстве. При обыске оперативники обнаружили наркотическое средство, обрез охотничьего ружья и нож.

По данному факту проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Подозреваемого взяли под стражу. Выясняются все обстоятельства.