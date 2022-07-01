Избил имама в мечети житель Талдыкоргана

В Талдыкоргане приверженец религиозного деструктивного течения избил имама в мечети. Его арестовали на семь суток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«В начале июня у имама мечети во время религиозного обряда возник инцидент с группой сторонников деструктивного течения. Конфликт продолжился на территории мечети после завершения обряда. В ходе словесной перепалки один из участников инцидента применил кулаки и причинил священнослужителю телесные повреждения», – сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

Полицейские задержали нападавшего. Им оказался 33-летний приверженец религиозного деструктивного течения. По факту был собран материал, предусмотренный статьей 73-1 КРКоАП («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), и направлен на рассмотрение суда. Мужчину арестовали на семь суток.