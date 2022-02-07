Избил старика дубинкой водитель в Алматинской области – видео
В Алматинской области водитель избил дубинкой пожилого мужчину. Видео с ужасающими кадрами вызвало шквал негодования среди пользователей Казнета, сообщает Kazpravda.kz.
Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Департамента полиции Алматы по уголовной статье «Хулиганство».
Производство досудебного расследования было поручено следователям следственного управления ДП Алматы.
Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в своем аккаунте в Facebook, в ходе проверочных мероприятий мужчина, избивавший пожилого человека, установлен и задержан. Это 47-летний житель Алматинской области.
«В своё оправдание задержанный утверждает, что хотел наказать дедушку за то, что он якобы повредил его машину.
Также установлено, что данное действие имело место на территории Алматинской области. На основании принципа территориальности материалы уголовного дела для организации дальнейшего расследования и принятия решения направлены в управление полиции Карасайского района ДП Алматинской области», – отметил Абдрахманов.