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Избил женщину за шорты и сел в тюрьму мужчина в Стамбуле
За избиение своей попутчицы в стамбульском автобусе, одетой в шорты, гражданин Турции Абдуллах Чакироглу приговорен к трем годам и десяти месяцам тюрьмы, передает Hürriyet Daily News.

Такое решение по делу вынес суд Стамбула. Осужденный объяснил свои действия тем, что считает шорты неприемлемым предметом гардероба для турчанки и что когда женщина садилась, "могло быть видно ее нижнее белье".

Инцидент произошел в сентябре 2016-го в автобусе. Увидев женщину, одетую в шорты, Абдуллах Чакироглу ударил ее по лицу. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения в автобусе.

Пострадавшая – медсестра одной из больниц Айшегуль Терзи – подала в суд на обидчика и его задержали. Но позднее суд вынес решение освободить Чекироглу. В ответ правозащитные организации Турции выразили возмущение и потребовали "остановить фемицид". Возмущение общественности привело к тому, что мужчину снова взяли под стражу в октябре.

Нужно отметить, что ношение женщинами шорт в Турции часто вызывает возмущение консервативно настроенных граждан. В том числе и в Hürriyet Daily News регулярно появляются сообщения о том, что, например, жители квартала жалуются на соседку, расхаживающую в шортах.

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