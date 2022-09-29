Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ

Ход работ по составлению списков избирателей, образованию лингвистической комиссии, формированию избирательных фондов обсужден на заседании ЦИК.

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров подчеркнул, что всем участвующим в процессе составления списков избирателей необходимо провести качественную работу.

– Акиматам – по обеспечению полноты и достоверности спис­ков, территориальным избирательным комиссиям – по конт­ролю данного процесса. И конечно, самим избирателям необходимо проявить гражданскую активность и проверить себя в списках на участках по месту жительства, а в случае перемены места пребывания включить себя в списки по факту нахождения на основании письменного заявления в местные исполнительные органы в установленные законодательством сроки, – сказал он.

Комиссия введет единый элект­ронный список избирателей, сформированный на основе данных (по состоянию на 1 января и 1 июля 2022 года), предоставляемых местными исполнительными органами.

В Реестр избирателей респуб­лики на 1 июля включены 11 827 277 граждан, обладающих активным избирательным правом. Заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров сообщил, что они включены в списки исключительно по месту их постоянной регистрации.

– Если гражданин не планирует менять место своего пребывания и оно совпадает с местом его нахождения, то никаких действий, за исключением проверки своего включения в список избирателей, ему производить не нужно. Местные исполнительные органы по данным Государственной базы данных о физических лицах включат его автоматически, – отметил он.

Временно зарегистрированные и граждане без регистрации, а также избиратели, которым не позже чем за 30 дней стало известно о том, что они не будут иметь возможность прибыть в день выборов на участок для голосования по месту регист­рации, вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствую­щем местном исполнительном органе. Для этого нужно подать письменное заявление.

Студенты дневной формы обу­чения, проживающие в общежитиях, включаются в список по месту нахождения общежития. Вахтовики могут быть включены в списки избирателей также на основании письменных заявлений.

В воинских частях в списки включаются все военнослужащие, находящиеся в них, а также члены их семей и другие избиратели, проживающие в местах расположения воинских частей. Те военнослужащие, кто живет вне части, включаются в списки по месту жительства.

Письменные заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания граждане должны представить в акиматы до 20 октября. Те же в свою очередь должны обеспечить включение таких граждан в списки избирателей того участка, на котором они будут голосовать, и исключение их из списка избирателей по месту регистрации.

За 15 дней до дня голосования, то есть не позднее 4 ноября, спис­ки по избирательным участкам представляются избирателям для ознакомления. Каждый граж­данин вправе проверить данные о себе и обжаловать допущенные неточности. Проверить включение себя в списки избирателей по месту регистрации можно через сайт или call-центр соответствую­щего акимата.

– Законодательством четко регламентирован вопрос составления списков избирателей. Местные исполнительные органы совместно с избиркомами должны принять все меры, для того чтобы гражданин, пришедший на участок в день голосования, значился в списке избирателей и смог беспрепятственно осуществить гарантированное Конституцией право избирать, – подчеркнул Константин Петров.

Принятым в итоге соответствующим постановлением ЦИК предусмотрен ряд поручений местным исполнительным органам и территориальным избирательным комиссиям по организации работы со списками избирателей.

Нурлан Абдиров в свою очередь акцентировал внимание на необходимости широкого и всеобъем­лющего информирования граж­дан о возможности уточнения своего статуса в списках голосую­щих. Уполномоченным органам, в данном случае министерствам информации и общественного развития, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, необходимо организовать информационную работу по оповещению избирателей через все доступные информационные ресурсы.

Одно из требований к кандидатам в президенты – владение государственным языком. Устанавливать, соответствует претендент по этому параметру или нет, будет лингвистическая комиссия в составе не менее пяти языковедов и других специалистов.

Как сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман, кандидат должен будет выполнить письменное задание объемом не более двух страниц, прочитать печатный текст, предложенный комиссией, и сделать публичное выступление в течение не менее 15 минут. Эта процедура не распространяется на действующего Президента.

Постановлением ЦИК в состав лингвистической комиссии вош­ли Әділ Ахметов, Ғарифолла Есім, Жанқара Дәдебаев, Гүлтас Құрманбай, Дихан Қамзабекұлы и Анар Фазылжанова.

О расходах кандидатов рассказала член Центризбиркома Сабила Мустафина.

По ее словам, государство гарантирует каждому равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации: на телевидении – 15 минут, на радио – 10 минут, для публикаций в печатных или сетевых изданиях – двух статей не более 0,1 печатного листа. Кроме этого, из средств республиканского бюджета покрываются расходы на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов и транспортные расходы.

Согласно принятому постановлению ЦИК, установлен размер расходов кандидата в президенты в объеме 10 312 600 тенге. Из них чуть более 9 млн тенге – на выступления в СМИ, 800 тыс. тенге – на публичные предвыборные мероприятия и агитматериалы и 500 тыс. на транспорт­ные расходы.

Сабила Мустафина сообщила, что избирательный фонд кандидата образуется из его собственных средств, средств, выделенных ему республиканским общественным объединением (не более 720 млн тенге), а также добровольных пожертвований на сумму не более 900 млн тенге.

– Денежные средства, поступившие сверх установленного размера, зачислению в избирательные фонды не подлежат и возвращаются внесшим их гражданам и организациям. Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета. В избирательные фонды могут быть направлены только средства, полученные законным путем. Право распоряжения средствами избирательного фонда принадлежит исключительно кандидатам в президенты Республики Казахстан, – проинформировала Сабила Мустафина.