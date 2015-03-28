Избиратели должны получать самую полную и достоверную информацию

– Татьяна Витальевна, расскажите, каковы общие условия и правила проведения предвыборной агитации?
– Вопросу обеспечения избирательных прав в период проведения предвыборной агитации всегда уделяется пристальное внимание, он находит отражение как в законодательном регулировании, так и в практике проведения выборов. Конституция и Конституционный закон о выборах в Республике Казахстан гарантируют кандидатам равные права и условия участия в выборах, а принцип реальной состязательности граждан реализуется через альтернативность выборов.
Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента, утвержденных постановлением ЦИК РК 26 февраля 2015 года, на проведение предвыборной агитации отводится 30 дней – она началась 26 марта и закончится в 24 часа 24 апреля 2015 года. В день выборов и предшествующий ему любая агитационная работа запрещается.
Напомню, что в законодательном аспекте предвыборная агитация – это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против того или иного кандидата.
Конституционным законом о выборах установлен ряд основных форм проведения предвыборной агитации. Это выступления в СМИ, проведение публичных мероприятий, таких как собрания, встречи с избирателями, это дебаты и дискуссии, митинги, демонстрации и так далее, а также личные встречи кандидатов и их доверенных лиц с избирателями, выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.
Хочу подчеркнуть, что кандидаты и их доверенные лица должны помнить, что все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено. Кроме того, вся агитационная печатная продукция должна быть изготовлена на территории Республики Казахстан.– Какие финансовые средства могут использовать кандидаты для организации и проведения агитационной работы?
– Как известно, государство гарантирует кандидатам в Президенты равное выделение средств из республиканского бюджета для проведения предвыборной агитации.
Центризбиркомом в постановлении от 25 марта установлен общий размер расходов на агитационную деятельность – это 7 миллионов 10 тысяч тенге. Данная сумма распределена на 15-минутное выступление с программой по телевидению и на 10-минутное – по радио, публикацию в печатных изданиях 2 статей в объеме не более 0,1 печатного листа, аренду помещений для встреч с избирателями, издание печатных агитационных материалов и транспортные расходы.
Помимо этого кандидатам предоставлена возможность образовать избирательный фонд. Он может состоять из собственных средств кандидата, общая сумма которых не должна превышать размер минимальной заработной платы более чем в 5 тысяч раз (то есть не более 106 миллионов 820 тысяч тенге), средств, выделенных кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением (не более 149 миллионов 548 тысяч тенге) и добровольных пожертвований граждан и организаций Казахстана (не более 320 миллионов 460 тысяч тенге). Таким образом, общий размер избирательного фонда кандидата составляет 576 миллионов 828 тысяч тенге.
Если же кандидат – самовыдвиженец, то размер его избирательного фонда уменьшается до 427 миллионов 280 тысяч тенге.
Кроме того, государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации, не требующей финансирования.– Кроме уже озвученных, какие еще есть «табу», касающиеся агитационного этапа электоральной кампании?
– Конституционный закон о выборах содержит достаточно запретительных норм.
Так, воспрещается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых. Раздавать безвозмездно в агитационных целях можно только печатные материалы и разнообразные имиджевые изделия (флажки, значки, открытки и тому подобное), специально изготовленные для избирательной кампании.
Существует запрет на организацию благотворительных мероприятий, проведение предвыборной агитации с использованием изображения какого-либо лица без его письменного разрешения или без письменного разрешения наследников.
Также определена категория лиц, которым запрещено проводить предвыборную агитацию и распространять любые агитационные материалы. Это служащие госорганов, органов местного самоуправления, а также их должностные лица при исполнении служебных обязанностей; военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, работники органов нацбезопасности, правоохранительных органов и судьи; члены избирательных комиссий; религиозные объединения. Кроме того, не имеют права осуществлять деятельность, способствующую или препятствующую избранию кандидатов, иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица и международные организации.
За нарушение порядка и правил проведения предвыборной агитации могут наступать разные виды ответственности участников избирательного процесса.
Получение избирателями полной и достоверной информации о кандидатах в Президенты и их программах, обеспечение максимальной открытости, прозрачности процесса – основная цель и задача предвыборной агитации и всех участников выборной кампании.