Избиратели должны получать самую полную и достоверную информацию

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Подготовила Юлия МАГЕР
– Татьяна Витальевна, расскажите, каковы общие условия и правила проведения предвыборной агитации?
– Вопросу обеспечения избирательных прав в период проведения предвыборной агитации всегда уделяется пристальное внимание, он находит отражение как в законодательном регулировании, так и в практике проведения выборов. Конституция и Конституционный закон о выборах в Республике Казахстан гарантируют кандидатам равные права и условия участия в выборах, а принцип реальной состязательности граждан реализуется через альтернативность выборов.
Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента, утвержденных постановлением ЦИК РК 26 февраля 2015 года, на проведение предвыборной агитации отводится 30 дней – она началась 26 марта и закончится в 24 часа 24 апреля 2015 года. В день выборов и предшествующий ему любая агитационная работа запрещается.
Напомню, что в законодательном аспекте предвыборная агитация – это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против того или иного кандидата.
Конституционным законом о выборах установлен ряд основных форм проведения предвыборной агитации. Это выступления в СМИ, проведение публичных мероприятий, таких как собрания, встречи с избирателями, это дебаты и дискуссии, митинги, демонстрации и так далее, а также личные встречи кандидатов и их доверенных лиц с избирателями, выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.
Хочу подчеркнуть, что кандидаты и их доверенные лица должны помнить, что все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено. Кроме того, вся агитационная печатная продукция должна быть изготовлена на территории Республики Казахстан.
– Какие финансовые средства могут использовать кандидаты для организации и проведения агитационной работы?
– Как известно, государство гарантирует кандидатам в Президенты равное выделение средств из республиканского бюджета для проведения предвыборной агитации.
Центризбиркомом в постановлении от 25 марта установлен общий размер расходов на агитационную деятельность – это 7 миллионов 10 тысяч тенге. Данная сумма распределена на 15-минутное выступление с программой по телевидению и на 10-минутное – по радио, публикацию в печатных изданиях 2 статей в объеме не более 0,1 печатного листа, аренду помещений для встреч с избирателями, издание печатных агитационных материалов и транспортные расходы.
Помимо этого кандидатам предоставлена возможность образовать избирательный фонд. Он может состоять из собственных средств кандидата, общая сумма которых не должна превышать размер минимальной заработной платы более чем в 5 тысяч раз (то есть не более 106 миллионов 820 тысяч тенге), средств, выделенных кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением (не более 149 миллионов 548 тысяч тенге) и добровольных пожертвований граждан и организаций Казахстана (не более 320 миллионов 460 тысяч тенге). Таким образом, общий размер избирательного фонда кандидата составляет 576 миллионов 828 тысяч тенге.
Если же кандидат – самовыдвиженец, то размер его избирательного фонда уменьшается до 427 миллионов 280 тысяч тенге.
Кроме того, государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации, не требующей финансирования.
– Кроме уже озвученных, какие еще есть «табу», касающиеся агитационного этапа электоральной кампании?
– Конституционный закон о выборах содержит достаточно запретительных норм.
Так, воспрещается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благо­творительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых. Раздавать безвозмездно в агитационных целях можно только печатные материалы и разнообразные имиджевые изделия (флажки, значки, открытки и тому подобное), специально изготовленные для избирательной кампании.
Существует запрет на организацию благотворительных мероприятий, проведение предвыборной агитации с использованием изображения какого-либо лица без его письменного разрешения или без письменного разрешения наследников.
Также определена категория лиц, которым запрещено проводить предвыборную агитацию и распространять любые агитационные материалы. Это служащие госорганов, органов местного самоуправления, а также их должностные лица при исполнении служебных обязанностей; военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, работники органов нацбезопасности, правоохранительных органов и судьи; члены избирательных комиссий; религиозные объединения. Кроме того, не имеют права осуществлять деятельность, способствующую или препятствующую избранию кандидатов, иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица и международные организации.
За нарушение порядка и правил проведения предвыборной агитации могут наступать разные виды ответственности участников избирательного процесса.
Получение избирателями полной и достоверной информации о кандидатах в Президенты и их программах, обеспечение максимальной открытости, прозрачности процесса – основная цель и задача предвыборной агитации и всех участников выборной кампании.

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