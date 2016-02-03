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​Избирательная азбука
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Все они являются самовыдвиженцами. Об этом вчера заявил председатель территориальной избирательной комиссии Алибек Омиралиев, открывая специальный семинар, который прошел в соответствии с утверж­денным календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов.

В его работе приняли участие председатели участковых избирательных комиссий, городских и районных избирательных округов, их заместители и секретари, финансовые сотрудники. Для участия в семинаре пригласили также представителей политических партий и общественных объединений. Во многом от их совместных усилий зависит, чтобы выборы в маслихаты всех уровней и Мажилис Парламента прошли в строгом соответствии с Законом РК «О выборах», были прозрачными и открытыми. Участникам семинара еще раз напомнили основополагающие избирательные правила, дали методические указания, разъяснили требования выборного законодательства и проверили готовность к проведению электоральной кампании. Тем более, что составы участковых избирательных комиссий, городских и районных избирательных округов изменились примерно на 20%. Все участники получили на руки методическое пособие, которое на два ближайшие месяца станет для каждого из них настольной книгой.

Особое внимание собравшихся было обращено на вопросы приема документов от граждан, желающих зарегистрироваться кандидатами в депутаты маслихатов. С 20 января проходит выдвижение кандидатов в маслихаты всех уровней. Из 20 самовыдвиженцев, подавших полный пакет документов на регистрацию, один претендует на кресло народного избранника в областном маслихате, еще 19 готовы побороться за право быть избранными в городские и районные маслихаты. Выдвижение кандидатов только началось и в соответствии с законодательством продлится вплоть до 19 февраля.

Сегодня все участковые избирательные комиссии на юге сформированы и приступили к работе. Они укомплектованы необходимым оборудованием и компьютерной техникой, обеспечены методическими пособиями. В день выборов в Южном Казахстане откроются 1 074 участковые избирательные комиссии, 50 областных окружных, 265 районных, городских окружных избирательных комиссий. На этих выборах число участковых избирательных комиссий будет на 46 больше, чем в ходе проведения предыдущей избирательной кампании. Их формирование связано с увеличением численности населения региона. Это создаст дополнительные удобства для граждан, ведь отныне участки будут ближе к месту жительства избирателей. Больше всего новых участковых территориальных комиссий создано в Сайрамском районе – 18.

Раньше в Шымкенте было 11 областных окружных избиркомов, теперь их стало 14, а значит, в областной мас­лихат от Шымкента будут избраны не 11, как раньше, а 14 депутатов. Это связано с тем, что территория областного центра после присоединения к нему 39 населенных пунктов Ордабасинского, Сайрамского и Толебийского районов существенно увеличилась. Все эти тонкости и нюансы следует учитывать всем, кто вовлечен в электоральную кампанию. Тем более, что в Южном Казахстане самое большое количество избирателей. По последним данным, участие в выборах примет 1 млн 317 тыс. 225 жителей ЮКО.

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