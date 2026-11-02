Избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов стартовала в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В его работе приняли участие представители политических партий, Генеральной прокуратуры, министерств искусственного интеллекта и цифрового развития, а также культуры и информации, Комитета государственных доходов Министерства финансов, Народного Банка, СМИ.

Кроме того, в онлайн-режиме участвовали председатели и члены территориальных избирательных комиссий, руководство окружных избирательных комиссий столицы, областей и городов республиканского значения, а также руководители аппаратов акимов областей.

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров подчеркнул, что избирательная кампания в стране проводится своевременно и системно, согласно Календарному плану.

«В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов, завершились этапы выдвижения и регистрации кандидатов. Это важные этапы избирательной кампании. В этот период были выдвинуты и зарегистрированы партийные списки политических партий и кандидаты по одномандатным избирательным округам», - отметил Нурлан Абдиров.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня были заслушаны доклады председателей двадцати территориальных избирательных комиссий, работающих в столице, областях и городах республиканского значения. Они рассказали об итогах регистрации партийных списков и кандидатов в их регионах. Сводную информацию по стране представил член ЦИК Азамат Айманакумов.

Так, всего зарегистрирован 10 971 кандидат. В маслихаты различных уровней в 20 регионах страны партии подали 99 партийных списков, в которых состоят 1 219 человек. Доля женщин и молодежи по совокупности в партийных списках составляет 43,2%. По 3 113 одномандатным округам в маслихаты различных уровней зарегистрировано 9 752 кандидата. Конкуренция составляет 3 человека на один мандат.

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров напомнил, что буквально накануне начался следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация. Это период, когда кандидаты и политические партии получают возможность представить избирателям свои предвыборные программы.

«На этапе предвыборной агитации важно соблюдать требования избирательного законодательства, обеспечивать равные условия для всех кандидатов и политических партий, а также открытость и гласность избирательной кампании. В этой связи Центральная избирательная комиссия установила единые размеры расходов кандидатов в депутаты маслихатов, связанных с проведением избирательной кампании. Это решение направлено на обеспечение равных финансовых возможностей для всех кандидатов при проведении предвыборной агитации», - отметил Нурлан Абдиров.

О нормах законодательства, касающихся проведения агитации в период кампании, в ходе рассмотрения второго вопроса повестки дня рассказала член ЦИК Ляззат Сүйіндік. Она отметила, что в рамках текущей кампании агитационный период стартовал 1 ноября после 18:00 и продлится до 00:00 часов 28 ноября. День перед голосованием - 28 ноября - день тишины, когда предвыборная агитация запрещена. Она напомнила о запрете осуществления фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования, о том, что на политические партии и кандидатов, использующих собственные интернет-ресурсы и аккаунты на онлайн-платформах, не распространяется требование о размещении агитационных материалов на договорной основе. Вместе с тем было подчеркнуто, что, как и прежде, запрещены изготовление агитматериалов за пределами Казахстана и распространение анонимной агитации, а также использование материалов, изготовленных не для текущей избирательной кампании.

«Хочу напомнить, что в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. Ранее вывешенные печатные агитационные материалы могут сохраняться на прежних местах. Агитационные материалы, размещенные в сети Интернет, также сохраняются на прежних местах. Не допускается выведение их на главные страницы интернет-ресурсов. Не допускается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, а также голосований в поддержку политических партий в средствах массовой информации и на онлайн-платформах в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования», - отметила Ляззат Сүйіндік.

В свою очередь председатель ЦИК Нурлан Абдиров обратился ко всем участникам избирательного процесса. Он подчеркнул важность соблюдения принципов законности, открытости и гласности, обеспечения равных условий для всех кандидатов и политических партий, а при проведении агитации руководствоваться принципами добросовестной конкуренции.

Определился сегодня на заседании ЦИК и порядок включения наименований политических партий в избирательный бюллетень. Процедуру жеребьевки провел член ЦИК Азамат Айманакумов. Наименования политических партий в избирательном бюллетене будут располагаться в следующем порядке: 1. «Партия «Ауыл», 2. «Общенациональная социал-демократическая партия», 3. «Народная партия Казахстана», 4. «Партия «Respublica», 5. «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», 6. «Казахстанская партия зелёных «Байтақ», 7. «Партия «Әділет».

Обсудили участники заседания сегодня и работу онлайн-сервисов, которые помогут гражданам проголосовать. В частности, как отметил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, благодаря этим сервисам члены участковой избирательной комиссии смогут проверить адрес регистрации гражданина. Это необходимо для его включения в список избирателей. Для этого гражданин должен обязательно обратиться с соответствующим заявлением. Второй сервис, о котором рассказали на заседании Центризбиркома, позволит гражданам, не имеющих регистрации, получить временную регистрацию по адресу избирательного участка. Оба онлайн-сервиса важны для того, чтобы помочь казахстанцам реализовать свои избирательные права.

«Члены участковых избирательных комиссий, имеющие доступ к соответствующей услуге через портал eGov, по письменному заявлению гражданина могут получить сведения о месте его постоянной регистрации для его включения в список избирателей. Данная услуга будет доступна на 5 121 избирательном участке. Кроме того, в целях реализации избирательных прав граждан, не имеющих постоянную регистрацию и ранее не включённых в списки избирателей, им будет предоставлена возможность временно зарегистрироваться в помещении, где расположен избирательный участок, только на день голосования. Такая возможность предусмотрена на 218 избирательных участках по всей стране», - проинформировал Мухтар Ерман.