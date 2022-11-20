Избирательный участок организовали в костанайской областной больнице

Оборудовали участок, как и положено: кабинки для голосования и большая урна – основная плюс две маленькие – переносные – для пациентов, прикованных к больничной койке.

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18 избирательных участков Костанайской области предназначены для избирателей, которые в силу различных причин оказались не в состоянии проголосовать по месту жительства. Закрытые участки располагаются в медучреждениях, следственных изоляторах и колониях. Закрыться до официального окончания голосования они могут, если на них проголосовали все включенные в списки избиратели.

Один из таких участков – № 8 – дислоцировался в Костанайской областной больнице. Он расположился в конференц-зале основного корпуса медицинской организации. Оборудовали его, как и положено: кабинки для голосования и большая урна – основная. Плюс две маленькие – переносные. Они нужны для того, чтобы пациенты, прикованные к больничной койке, могли воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании.

К данному участку относились пациенты и других медучреждений, которые входят в состав областной больницы, но разбросаны по всему городу: это перинатальный центр, кожвендиспансер, модульный инфекционный стационар, а также лечебно-диагностический центр "Гиппократ".

– Я лежу в больнице с понедельника, детская травма напомнила о себе. Несмотря на это, решила прийти на голосование. Это важное для всей страны политическое событие, и я считаю, что каждый должен принять участие в нем. Мы ведь хотим, чтобы наша страна процветала, а значит, нужно сделать свой выбор. Вообще же выборы президента всегда связаны с надеждой на то, что избранный глава государства будет прислушиваться к мнению народа, – обозначила свою позицию жительница города Тобыл Любовь Богославцева.

Азамат Каримов пришел на участок на костылях. Он стал жертвой первого гололеда. В президентских выборах участвует в третий раз, но в больнице голосует впервые.

– Очень удобно, что здесь, в областной больнице, организован избирательный участок. На лифте поднялся, проголосовал и снова спустился в палату. На все – минут семь. В городе на это ушло бы как минимум полчаса – пока до участка доберешься, – с оптимизмом смотрит на ситуацию пациент отделения травматологии Костанайской областной больницы Азамат Каримов.

К 9.30 в облбольнице проголосовали более 50% избирателей. Всего же в списке значилось 420 человек.

– Особенность нашего участка заключается в том, что по разрешению избиркома мы имеем право закрыться раньше срока. Сразу после того, как проголосуют все 100% избирателей. В этом случае участок закрывается, а мы, члены комиссии, также пойдем голосовать – уже на свои участки, – пояснил председатель избирательного участка № 8 Иван Янцен.

Всего в Костанайской области было открыто 745 избирательных участков, 18 из них завершили свою работу преждевременно, остальные 727 закрылись с окончанием дня голосования – в 20.00.

Валентина Мелехова