Избитая пенсионерка из Уральска рассказала подробности нападения

Закон и Порядок
Фото с сайта uralskweek.kz
На 73-летнюю жительницу Уральска Любовь Рочегову напали во дворе собственного дома. Женщину избили и украли сотовый телефон. Всё происходящее у подъезда пятиэтажки зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Uralskweek.kz.

"Я присела на лавочку, чтобы отдохнуть, а потом подняться к себе в квартиру на четвёртый этаж. Ко мне подошёл незнакомый парень и присел рядом со мной на лавочку. Я на него сначала даже не смотрела, пока, он мне не сказал «Вы, пьяная мне сказали, Вас домой проводить», после этих слов я испугалась. Я спиртное не пью вообще, у меня сахарный диабет и с сердцем я на учёте у врачей. Я сразу встала и хотела пойти в подъезд, но в это время мужчина, очень сильно ударил, меня кулаком в челюсть. Я отлетела и упала на спину, головой ударилась об землю. Хотела встать, а он мне не давал подняться. Ударил меня ещё несколько раз в живот. Рвал на мне пальто, а потом залез в карманы. У меня в одном кармане телефон лежал, денег у меня при себе не было, а в руках ключи от подъезда. Телефон он забрал и убежал. А я лежала на земле, потому что встать не могла. Потом ползком добралась до лавочки", - рассказала Любовь Рочегова.

Женщина поднялась домой, сообщив своему мужу о том, что с ней случилось.

"Всё лицо моей жены было в крови, изо рта тоже шла кровь. Я помог ей умыться, переодеться и мы пошли в полицию. Написали заявление, а потом отправились в травмпункт снимать побои,- рассказал Владимир Рочегов, муж пенсионерки.

Напомним, что речь идёт о нападении на пенсионерку во дворе дома №99 по улице Гагарина, которое попало на камеры уличного видеонаблюдения. Около 5 вечера 4 февраля на 73-летнюю женщину напал 37-летний мужчина.

Как сообщили в департаменте полиции, мужчину, подозреваемого в нападении на женщину, задержали и арестовали.

"4 февраля около 5 часов вечера во дворе дома №99 по улице Гагарина 37-летний мужчина похитил телефон у женщины 73 лет. При грабеже было применено насилие", — прокомментировала пресс-секретарь ДП ЗКО.

Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Уральска задержали подозреваемого в краже и избиении пенсионерки.

"Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Начато расследование по части 2 статьи 191 УК РК "Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего", — сообщила пресс-секретарь ДП ЗКО.

Согласно части 2 статьи 191, обвиняемому грозит от 3 до 7 лет лишения либо ограничения свободы.

